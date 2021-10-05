İğde Besin Değerleri: 100 Gr İğde Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

İğde, ağaçta yetişen bir meyve türüdür. Havaların ısınması ile yeşermeye bağlayan iğde ağacı meyvesini yaz mevsiminde verir. Ayrıca 40 ayrı türe sahip olan iğde, dünyanın farklı bölgelerinde yetişmektedir.



İğde Besin Değerleri



İğde, pamuk gibi olan ağızda hemen ufalanan kabuklu bir meyve türüdür. Ağaçta yetişen iğde de, 0.23 gr yağ, 4.0 mg sodyum bulunurken 14.86 gr şeker bulunmaktadır.



100 Gr İğde Kaç Kalori?



İğde hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de kaç kalori olduğudur. 100 gram iğde içerisinde toplamda 118 kalori bulundurmaktadır.



Protein ve Karbonhidrat Değerleri



Zengin bir vitamin kaynağı olan iğde içerisinde 0.68 g protein bulunurken 5.20 g karbonhidrat bulunmaktadı