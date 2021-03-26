Hyperion Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Hyperion Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Hyperion ağacı, dünya üzerinde yaşayan en uzun ağaç olma özelliği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.



Hyperion Ağacı Nedir? Hyperion Ağacı Hakkında Bilgi



Hyperion ağacı, dünyanın en uzun ağacı olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 115 metrelik boyu ile dikkat çeken bu sıradışı ağaç, Kuzey Kaliforniya’da bir milli parkta yaşıyor. Uzun ömürlu bir ağaç olan Hyperion ağacı, ilk olarak 25 Ağustos 2006 yılında Michael Taylor isimli araştırmacı tarafından keşfedilmiştir. Dünyanın en uzun ağacı olma özelliği taşıyan Hyperion ağacı, bu özelliği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'nda girmeye hak kazanmıştır.



Hyperion Ağacı Latince İsmi



Sahil sekoyası türündeki ağaçlardan olan Hyperion ağacının Latince ismi ise, Sequoia Sempervirens olarak bilinir.



Hyperion Ağacı Özellikleri

-Hyperion ağacı, çok sık görülen bir ağaç olmasa da doğal olarak yetiştirildiği bölgede boyu 140 metreye kadar uzayabiliyor.

-Pul ve iğne yapraklı olmak üzere iki çeşit türe sahip olan hyperion ağacı kozalak meyvesi veren bir önemli bir ağaçtır.

-Yaklaşık yılda bir olgunlaşan kozalakları, 20 puldan meydana gelir. Aynı zamanda kozalaklar kendi içinde kendi tohumlarını taşır.

-Hyperion ağacı, uzun gövdeli ve yeşil yapraklı ağaçlardır.

-Hyperion ağacı, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Redwood Ulusal ve Eyalet Parkı'nda yer alıyor.

-Dünyanın en uzun ağacı olan Hyperion ağacının keşfinden beri üzerinde çok sayıda araştırma yapılmış olup parkın tam olarak neresinde bulunduğu açıklanmamıştır.

-Hyperion ağacının tam olarak konumu, ekosistemin korunması ve kötü amaçlı kişilerden korunması için sadece boy ölçümü yapan bilim insanları tarafından biliniyor.

-Yapılan araştırmalara göre Hyperion ağacının daha da uzayacağı ama dallarına ağaçkakanların zarar verdiği için uzayamadığı tespit edilmiştir.

-Yaklaşık 4000 yıl kadar yaşayan bu ağaçların tohumlarının oluşması için 150 yıl geçmiş olması gerekir.

Hyperion Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Nemli ortamları seven bu ağacın ilkbaharda dikilmesi tercih edilir. Dev Hyperion ağaçlarının dallarında sarmaşıklar ve asma yaprakları bulunur. Hyperion ağaç türlerinin dip kısımlarında ise eğreti otları yaşar. Ormanlarda mistik bir görünüm sunan Hyperion ağacı, Jurassic Park gibi bazı filmlerde de sıkça görülüyor.



Hyperion Ağacı Nerede Yetişir?



Hyperion ağacı, ABD’nin Kuzey Kaliforniya eyaletindeki Redwood Ulusal ve Eyalet Parkı'nda yer alır. Diğer adı Sekoya ağacı olan Hyperion ağacı, yılda 25 ila 75 cm kadar uzar. 600 yaşında olduğu düşünülen bu ağaç, dünyanın en uzun ağacı olarak da bilinir.



Hyperion Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Hyperion ağacı, çok yaygın görülen bir ağaç değildir ve tam olarak yeri bilim insanları tarafından söylenmemektedir. Ekosistemin korunmasında önemli bir yere sahip olan Hyperion ağacının kuru dalları zamanında budandığında daha uzun ömürlü olur. Çok fazla bakım gerektirmeyen bu ağaç, nemli toprakları ve ormanları sever.



Hyperion Ağacı Yaprak Döker mi?



Hyperion ağacı kış aylarında yaprak dökse de sonra yeniden yaprakları çıkar. Yılın her ayında yeşil kalabilen, uzun gövdesi ile herkesi kendine hayran bırakan bu ağacın kabukları da oldukça kalındır.



Hyperion Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Hyperion ağacı, çok bakım gerektirmeyen ve nemli bölgelerde çabuk uzayabilen bir ağaç türüdür.



Hyperion Ağacı Ağacı Faydaları Nelerdir?



Anavatanı Kuzey Amerika olan Hyperion ağacının yapraklarının sağlığa faydaları hakkında yapılan araştırmalar sonuçlanmasa da güzel görüntüsü ile ormanlara güzel bir görünüm katıyor. Ağacın dallarında bulunan asma yaprakları ve sarmaşıklar, ormanlarda bulunan ağaçlara mistik bir görünüm katıyor. Ağaç dipleri ise, eğreti otların rahatça yetişebilmesi için bir ortam hazırlıyor.



Hyperion Ağacı Hastalıkları Neler?



Hyperion ağacı, en çok ağaçkakanlardan zararlı otlardan olumsuz etkileniyor.



Hyperion Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Hyperion Ağacı Kullanım Alanları



Hyperion ağacının yapraklarının faydaları ile ilgili bir bilgi henüz elde edilmemiştir. Fakat mistik görüntüsü ve güzelliği ile ormanlara hoş bir görünüm katar. Pek çok ota ve sarmaşığa da ev sahipliği yapar.