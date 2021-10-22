Hydrafacial Cilt Bakımı Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Yapılır? Hydrafacial Cilt Bakımı Aşamaları

Son yılların gözdesi olan hydrafacial cilt bakımı hala gündemdeki yerini koruyor. Bütün cilt tiplerine uygun olan hydrafacial, sivilce, leke ve kızarıklık gibi sorunları gidermeye yardımcı oluyor. Cilt sorunlarına göre tek seansta da sorunları giderebilme özelliğiyle en çok tercih edilen hydrafacial cilt bakımı hakkında bilgilere gelin yakından bakalım.

Hydrafacial cilt bakımı nedir?

Üç aşamalı işlemiyle tanınan HydraFacial, cildinizi derinlemesine temizlemeye, pul pul dökmeye ve nemlendirmeye çalışır. Bu profesyonel prosedür, akne, kuruluk ve kırışıklıklar dahil olmak üzere çeşitli cilt koşullarının tedavisine yardımcı olabilir.

Hydrafacial cilt bakımı nasıl yapılır?

HydraFacial cilt bakımı mutlaka lisanslı bir estetisyen veya dermatolog tarafından yapılmalıdır. Hydrafacial cilt bakımı üç bölümde tamamlanır:

Güzellik uzmanınız, gözeneklerinizin derinliklerindeki kir ve yağı temizlemeye yardımcı olmak için cildinize karşı girdap benzeri bir alet kullanır. Ayrıca cildinizin pul pul dökülmesine ve yeniden yüzeye çıkmasına yardımcı olmak için bir çubuk kullanırlar.

Uzmanınız, gözeneklerinizden birikintileri çıkarmaya yardımcı olmak için ayrıca bu makinede vakum benzeri bir ek kullanır.

Son olarak, antioksidanlar içeren nemlendirici bir serum uygulamak için kalem benzeri bir aletten yardım alır.

Hydrafacial cilt bakımı faydaları nelerdir?

HydraFacial'ın genel cilt dokusunu, tonunu ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olduğu söylenir. Bunun nedeni, gözeneklerinizi temizleyen, kalıntıları gideren ve cilt tipinize uygun yüz serumlarının daha iyi nüfuz etmesine izin veren derin pul pul dökülmedir.

Sivilce için HydraFacial

Şu anda, akne için HydraFacial'ın faydalarını vurgulayan hiçbir klinik çalışma bulunmasa da işlem sonrası, cilt tipine göre tekrarlanan seanslarla cildi iyileştirdiği ve aknelerden önemli ölçüde arındırdığı gözlemlenmektedir.

Siyah noktalar için HydraFacial

Ölü cilt hücreleri de siyah noktalara katkıda bulunur. Siyah noktalar da bir akne türü olduğundan HydraFacial'da kullanılan aynı peeling ve özütleme yöntemlerinden faydalanabilir, ancak bu faydaları doğrulamak için daha fazla klinik çalışma yapılması gerekir.

Rosacea için HydraFacial

Bu hassas cilt durumu için yeterince güvenli kozmetik tedaviler bulmak zor olabilir. HydraFacial'ın rosacea için güvenliğini ve etkinliğini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, 2006 yılında yapılan bir çalışma , benzer tekniklerin papülopüstüler rosaceaya fayda sağlayabileceğini ortaya koymuştur.

Yaşlanma karşıtı endişeler için HydraFacial

2008 yılında yapılan küçük bir çalışmada HydraFacial cilt bakımı yaotıran her 20 kadınlan birinin, tek başına serum kullananlara kıyasla cilt yaşlanma belirtilerinde daha fazla azalma olduğunu gözlemlendi. Etkiler arasında gözenek boyutunun azalması, daha az hiperpigmentasyon ve ince çizgilerin azalması da yer aldı.