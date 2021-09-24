Hyalüronik Asit Dolgusunun Faydaları Nelerdir?

Kadın erkek fark etmeksizin dolgu uygulamaları oldukça sık yapılmaktadır. Genellikle tercih edilen dolgu türü ise hyalüronik asittir. Yüze hyalüronik asit enjeksiyonu cilt ile ilgili birçok şikayete etkili bir çözüm sağlar.

Hyalüronik asit enjekte eden kişiler daha pürüzsüz ve elastik bir cilde sahip olurlar!

Yaşlanmaya bağlı olarak cildimizdeki kolajen ve hyalüronik asit içeriği zaman içerisinde azalır. Hyalüronik asit dolgu uygulamaları ile azalan cilt altındaki sorunlu bölgelere küçük bir iğne ile ağrısız bir şekilde enjekte edilir. Hyalüronik asit enjekte edilen kişiler daha pürüzsüz ve elastik bir cilde sahip olurlar. Hyalüronik asit vücudumuzun her dokusunda önemli bir maddedir. En önemli görevlerinden biri cilt yaşlanmasını önlemektir.

Hyalüronik asidin cilde sağladığı faydalar nelerdir?

Cildin su tutma kapasitesini artırır.

Pürüzsüz görünüme yardımcı olur.

Akne ve tahriş izlerinin oluşmasını engeller.

Yaşlanmayı yavaşlatabilir.

Kolajen üretimini destekler.

Cildimizin her yerinde olduğu gibi hyalüronik asit de eklemlerimizin sağlığında hayati bir rol oynar. Hyalüronik asit yüzdeki derin ve ince kırışıklıkları doldurmak, dudak ve konturları dolgunlaştırmak, göz-yanak-çene ve şakakların hacmini artırmak, sivilce izlerini gidermek için kullanılır. Yüze hyalüronik asit enjekte etmek bu konuda oldukça etkilidir.

Daha belirgin yüz hatlarına sahip olabilirsiniz!

Enjeksiyonluk hyalüronik asit, geçici bir dermal dolgu maddesidir. Hyalüronik asit vücutta doğal olarak bulunmaktadır. Eklem, göz ve ciltte en yüksek konsantrasyona sahiptir. Hyalüronik asit ciltteki nemi emer ve cildin daha nemli olmasını sağlar. Yaşlandıkça yüzümüzdeki yağlar, kaslar, kemikler ve deri incelmeye başlar. Bu hacim kaybı yüzün çökmesine veya sarkmasına, ince çizgilere, kırışıklıklara, kıvrımlara neden olabilir. Enjekte edilebilir hyalüronik asit, ince çizgi ve kırışıklıkların, yüzdeki kırışıklıkların görünümünü azaltmak, yüzde ve dudaklarda yapı, çerçeve ve hacim oluşturmak için kullanılır.

Etkisi ne kadar sürer?

Yüz hyalüronik asit enjeksiyonlarının sonuçları ve kalıcılık süresi hastadan hastaya değişir. Enjeksiyon yeri, hyalüronik asit dolgusunun yapısal özellikleri, hastanın yaşı ve hastanın cildi bu süreçte önemli faktörlerdir. Dudaklardaki etkisi 6 ay sürebilirken, yanağa enjekte edildiğinde 24 aya kadar sürebilir. Bundan sonra, istenen etkiyi korumak için ek enjeksiyonlar gerekebilmektedir.

Yüze hyalüronik asit enjeksiyonu uygulamasında bütünsel yüz yaklaşımı çok önemlidir. Şikayetin nedeni başka bir alanda ise işleme o alandan başlanacaktır. Sadece şikayetin olduğu bölgenin doldurulması o bölgedeki çukurların tamamen kaybolmamasına neden olacaktır. Yanağın orta bölgesi önemli bir rol oynar. Özellikle dış yanaktaki hacim kaybı, elmacık kemiklerinin dış yanaktaki çıkıntısının azalması yüz alt bölgesinin sarkmasına hatta göz çukurlarının daha belirgin hale gelmesine neden olacaktır. Bu durumda uygulama öncelikle yanağın orta bölgesinden başlanmalıdır.