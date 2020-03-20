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Etkinlik Rehberi

Hürriyet ve Milliyet'in Mutlu Günü

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Hürriyet ve Milliyet'in Mutlu Günü
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"Hurriyet.com.tr editörü Selin Irmak Kaçmaz, Milliyet.com.tr Magazin Sorumlusu Gökhan Karataş ile dünya evine girdi. "

Hurriyet.com.tr Mahmure editörü olarak görev yapan Selin Irmak Kaçmaz, Milliyet.com.tr Cadde Sorumlusu olarak görev yapan Gökhan Karataş ile bugün dünya evine girdi. 

Nisan ayında gerçekleşecek olan düğünlerini ülkemizde de hızla yayılan corona virüs önlemleri nedeniyle sade bir törenle gerçekleştirdiler. 

Ekip arkadaşlarımıza mutluluklar diliyoruz. 

 

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