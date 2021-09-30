Hurma suyu ne işe yarar, nasıl yapılır ve kullanılır? Hurma suyunun cilde ve vücuda faydaları

Hurma suyu bol miktarda A, C, B1 ve B2 vitamini içermektedir. Yüksek oranda antioksidan içeren hurma suyu düzenli tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Hurma Suyu Ne İşe Yarar?

Mucizevi besinler arasında yer alan hurma suyu bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Antioksidan içeriği yüksek olan hurma suyu kansere karşı da oldukça etkili olması ile bilinir. Yüksek miktarda vitamin ve mineral içeren hurma suyu lifli yapısı ile zayıflamaya da uygundur. Sağlığa faydaları bulunan hurma suyu midede hacim kaplayarak tokluk hissi yaratmaktadır. Şeker oranı yüksek olduğu için hurma suyuna şeker eklenmez. Hurma suyu kişiye enerji vererek gün boyu enerjik hissetmesini sağlar. Düzenli hurma suyu tüketimi genellikle yaşlılarda gerçekleşen Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Mucizevi bir besin olan hurma kalbe de iyi gelmektedir.

Hurma Suyu Nasıl Yapılır?

Sıcak iklimlerde yetişen hurmanın suyu doğru teknikler ile elde edilir. Hurma suyu yaparken öncelikle hurmalar yıkanır. Hurmalar yıkandıktan sonra üzeri geçene kadar içme suyu eklenir. Hurmalar ise yaklaşık 2 saat kadar bekletilir. Hurmalar iyice şiştikten sonra kabukları da kolay bir şekilde temizlenir. Kabukları soyulan hurmaların çekirdekleri de çıkarılır. Derin bir kabın içerisine konulan hurmalara su eklenerek blender ile çekilir. Ezilen hurmalar da bir tülbent yardımı ile süzülebilir. Süzülen hurma suları cam bir kavanoz içerisinde muhafaza edilir.

Hurma Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Günümüzde hurmanın birbirinden çok faydası bulunmaktadır. Antioksidan açısından zengin olan hurma suyu hücrenin yenilenmesini sağlamaktadır. Hurma suyu sayesinde cilt yenilenerek pürüzsüz bir hale kavuşur. Cilde parlaklık kazandıran hurma suyu cilde elastik bir yapı kazandırır. Ayrıca hurma suyu ciltteki çökme ve çukurlaşmayı da önlemektedir. Hurma suyu cildi nemlendirmektedir. Ayrıca ciltte detoks etkisi yaratılır.

Hurma Suyunun Vücuda Faydaları Nelerdir?

Hurma suyunun vücuda çok sayıda faydası bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren hurma suyu kansere yakalanma riskini de azaltır. Anne sütünü arttıran hurma suyu göz sağlığının korunmasında da oldukça etkilidir. Karaciğeri koruyan hurma suyu damar sertliğine karşı koruyucu bir etki göstermektedir. Cilt tahrişlerini gideren hurma suyu çocukların da sağlıklı gelişmelerini sağlamaktadır. Sindirim sistemini güçlendiren hurma suyu kemik sağlığını da koruması ile bilinir. Kan şekeri seviyesini dengeleyen hurma suyunun vücutta iyileştirici etkileri de bulunmaktadır. Zayıflamak isteyen kişiler genellikle hurma suyu tüketebilirler. Hurma suyu yüksek oranda lif içerdiği için tokluk da sağlamaktadır. Göz sağlığı da korunur.

Sıcak iklimlerde yetişen hurmanın doğru teknikler ile suyu çıkarılmaktadır. Hurma suyu düzenli tüketildiğinde vücut için koruyucu bir etkiye sahiptir. Anne sütünü arttıran hurma suyu özellikle bebekli anneler tarafından yoğun olarak tüketilmektedir. Hurma suyu bedensel ve zihinsel yorgunluğa da iyi gelir. Hurma suyu çağın hastalığı olarak bilinen Alzheimer hastalığına da iyi gelmektedir. Demir eksikliğini gideren hurma suyu kişileri sarılık hastalığından da korur. Hurma suyu düzenli tüketildiğinde yaralar da hızlı bir şekilde iyileşir. Hurma suyu cilt tahrişlerini de gidermesi ile bilinmektedir.

Sağlığa çok sayıda faydası bulunan hurma suyu düzenli tüketildiğinde vücutta tam bir koruma sağlamaktadır. Sindirim sistemini koruması ile bilinen hurma suyu yaraların da hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Hurma suyunun cilde, saça ve vücuda önemli yararları vardır.