Hurma Nasıl Yetişir? Hurma Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Hurma bitkisi bir palmiye ağacı türünde yetişmekte olan bir meyvedir. Besin değerleri çok yüksektir. Bu bitki özellikle sıcak ve tropikal ortamları sever. Bu sebeple bu gibi alanlarda daha iyi yetişmektedir. Hızlı bir şekilde gelişim gösterir ve yayılmacı bir yapısı vardır.



Hurma Nasıl Yetişir?



Hurmanın yetişmesi için çekirdeğini kullanmak mümkündür. Bu çekirdeğin toprağa gömülerek filizlenmesi sağlanabilir. Ancak bu işlem yapılmadan önce hurma çekirdeğine uygulanması gereken bazı işlemler bulunmaktadır.



Hurma çekirdeğini filizlendirmeyi düşünüyorsanız öncelikli olarak bu çekirdeği su içerisinde bir süre bekletmeniz gerekir. Bu şekilde hurma çekirdeğinin daha kolay bir şekilde çimlenmesi sağlanır. Çimlenme işleminin yapılabilmesi için plastik bir kap kullanmak da iyi olacaktır.



Hurma çekirdeğinin çimlenme işleminden sonra artık toprağa ekilmeye hazır duruma gelir. Bunun için toprakta 10 ile 20 cm arasında küçük bir çukur kazılır. Sonrasında hurma çekirdeği buraya gömülür. Bu toprağın belli aralıklarla havalanması oldukça önemlidir.



Hurma Nerede Yetişir?



Hurma ağaçları soğuktan hızlı bir şekilde etkilenmektedir. Bu sebeple sıcak ve tropikal bölgelerde yetişmesi gerekir. Zaten soğuk iklimli bir yerde bu ağaç büyümez ve meyve vermez. Bu sebeple tropikal iklimlerde ve çöl bölgelerinde çok daha fazla hurma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle Orta Doğuda hurma yetiştiriciliği oldukça gelişmiştir. Çünkü o bölgenin iklimi hurma yetiştiriciliği için çok uygundur.



Hurma Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Günümüzde artık ülkemizde de hurma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak Türkiye'nin her bölgesinde hurma yetiştiriciliği yapmak mümkün değildir. Çünkü ülkemizin oldukça soğuk iklime sahip alanları da vardır.



Hurmaların yetişmesi için sıcak iklimli bölgeler gerekmektedir. Bu sebeple ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde hurma yetiştiriciliği daha sık görülmektedir.



Türkiye'de Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda kolay bir şekilde hurma yetiştirmek mümkündür. Özellikle Adana, Antalya gibi mevsimlerin ılıman geçtiği şehirlerde daha çok hurma yetiştiriciliği yapılmaktadır.



Hurma En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Hurma meyvesi bir tür palmiye ağacının meyvesidir. Bilindiği gibi bu ağaçlar tropikal ve sıcak bölgelerde daha çok yetişmektedir. Bu sebeple iyi bir hurma yetiştiriciliği için sıcak bölgelerin tercih edilmesi gerekir. Ülkemizde ise en fazla Akdeniz bölgesinde hurma yetiştiriciliği yapılmaktadır.