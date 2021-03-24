Hurma Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Hurma Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Hurma ağacının ve meyvesinin çok faydalı olduğu bilinmektedir. Yapı olarak çöl ikliminin olduğu yerlerde bile büyüyebilir.

Hurma Ağacı Nedir?

Hurma ağacı yapısı ve özellikleri ile ilginç bir ağaç türüdür. Kökleri su isterken gövdesi ve tepesi güneş görmek isteyecektir. Sıcak ve suyun bir arada olduğu ortamlarda meyve verme özelliği vardır. Gövdesi dik ve aynı zamanda kalındır. Gövdesinde ise kesilmiş dalların kök kısımlarından oluşan pürüzler vardır.

Dalların arasında salkım şeklinde hurmalar yetişir. Her bir dal yaklaşık 10 kilo hurma taşıyacak güce sahiptir. Hurma ağacının ömrü ise yaklaşık 80 yıl kadar sürmektedir. En fazla meyve verdiği zamanlar ise 20-40 yıl arsasındaki zamanlar olarak bilinmektedir. Hurma ağacının gövde kısmı diğer pek çok ağaca göre oldukça kalındır.

Yetişme sürecinde çekirdekten yetişebilir. Ya da ağacın gövdesinden çıkan filizlerin yetiştirilmesi ile yeniden büyür. Yavru filiz ana ağacın yakınına dikilerek yeni bir hurma ağacının yetişme süreci başlatılmış olur. Sıcak ve aynı zamanda meyve veren ve meyveleri son derece faydalı bir ağaçtır. Ağacın yaprakları ise palmiye ağacına benzemektedir.

Hurma Ağacı Özellikleri

Hurma ağacının yetişmesi için en iyi ortamlar çöl iklimin olduğu sıcak ortamlardır. Bu ağaç görüntü olarak palmiye ağacını andırır. Bu ağacın yaklaşık 8500 yıllık bir geçmişi olduğu söylenmektedir. Palmiye ağacı güneşi sever ama suya da ihtiyaç duyar. Meyve vermesi için her ikisinin de olması gerekir. Mutlaka güneş olması gerekir.

Hurma Ağacı Bakımı

Hurma ağacının gövdesi ve kendisi özenle bakılmayı ister. Hurma ağaçlarının iki farklı türü bulunmaktadır. Hurma ağaçları dişi ve erkek hurma ağacı olarak ayrılır. Hurma ağaçları bazı yönleri ile insanlara benzetilir. Hurma ağaçlarının bu iki cinsinin yakın olarak ekilmesi gerekir. Çünkü dişi hurma ağaçları yakınlarda erkek hurma ağacı yoksa üreyemez. Erkek hurma ağacı bu yüzden dişi hurma ağacının yakınına dikilir.

Hurma ağaçlarının kök yapısı ise saçaklı ve kazık şeklinde olmaktadır. Bu ağaçların boyları 10 metreyi bulabilmektedir. Hurma ağacı güneşin olduğu ve bol su ile sulandığı sürece bakımlı olacaktır. Buna uygun iklimlerde yetiştirilmesi gerekir.

Hurma ağacını evde saksıda yetiştirmek isteyenler ise yetişme aşamasında direk güneş ışığında bırakmamalıdır. Ama çok karanlık bir yerde olmamalıdır. Güneş ışığının geldiği ama hurma ağacına direk ulaşmadığı bir yer seçilmelidir. Sulama sırasında da oda sıcaklığında su verilmelidir.

Hurma Ağacı Nasıl Yetişir?

Hurma ağacı kişilerin döllemesi ile meyve verecek duruma gelebilmektedir. Erkek hurma ağacından polen alınır, dişi hurma ağacının konulacağa yeri bırakılır. Daha sonra sarılır ve döllenme yapılmış olur. Eğer bu yapılmazsa ağaç meyve vermez. Hurma ağaçlarının fidesi ise hurma çekirdeği kullanılarak dikilir. Çekirdeği toprağa ekmeden önce, çekirdek ılık bir suda yaklaşık 2-3 gün bekletilir.

Bu bekleme süresi çekirdeğin çimlenme süresidir ve plastik bir kapta çimlenme yapılmaktadır. Daha sonra toprağın altında, altları delik kaplar ile toprağa dikilir. Bu yapıldıktan 15 gün sonra hurma ağacının yaprakları çıkar. Hurma ağacı güneşi sever ama 1 yaşına gelinceye kadar güneşten uzak olması gerekir. 1 yaş sonrası bol su ve güneş isteyecektir.

Hurma Ağacı Nerede Yetişir?

Hurma ağacı palmiye türü bir ağaçtır ve palmiyelerde olduğu gibi sıcak ve tropikal iklimleri sever. Hurma ağacı soğuk ortamları sevmez bu nedenle de ılıman ve sıcak iklimlerin olduğu yerde yetiştirilmelidir.

Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde daha kolay yetişebilmektedir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu ve Batı Anadolu dada yetiştirilebilir. Ev ortamında yetiştirmek, isteyenler ise sıcak bir ortam oluşturmak durumundadır.

Hurma Ağacı Faydaları

Hurma ağacının insan için çok fazla faydası bulunmaktadır. İçeriğinde çeşitli vitaminler barındırır. Bu faydalı değerler arasında magnezyum, demir, kalsiyum, fosfor bulunmaktadır. Faydaları ise şunlardır;

Kişinin yorgunluğunun giderilmesine yardımcı olur.

l Böbrek sorunları ile ilgili mücadele edilmesine yardımcı olur.

l Kemik yapısının güçlenmesini destekler

l Kansızlığı ortadan kaldırır.

l Karaciğer dostudur ve karaciğer ile ilgili sorunların iyileştirilmesine destek olur.

l Hamilelik sonrası kadınların sütünün artmasını sağlar

l Unutkanlığın önüne geçer ve hafızayı destekler.

l Sindirim sisteminin dengeli olmasına yardımcı olur.