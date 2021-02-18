Hünnap Nasıl Yetişir? Hünnap Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Hünnap özellikle kış mevsiminde bağışıklığı korur. Hünnap meyvesi genel olarak ılıman bir iklime sahip topraklarda yetişmektedir. Özellikle bu topraklar yeterli humus bulunduran kumlu toprakta yetişir.



Hünnap Nasıl Yetişir?



Bahar aylarında sarı çiçekleri açan hünnap oldukça zengin bir vitamine sahiptir. Bahar aylarında sarı çiçekleri açan hünnap hoş bir kokuya sahiptir. Renkli çiçekleri ile ön plana çıkan hünnap pek çok iklimde rahat bir şekilde yetişir. Hünnap bahçelerde rahat bir şekilde yetişir. Aynı zamanda hünnap ağaçları yabani olarak da yetişmektedir. Hünnap çoğunlukla sıcak ve kuru iklimlerde yetişir. Aynı zamanda hünnap meyvesinin iyi meyve vermesi için sıcak iklimlere ihtiyaç duyulur.



Hünnap Nerede Yetişir?



Günümüzde çoğu ülkede hünnap yetiştirilmektedir. Özellikle de Kuzey Afrika, Suriye, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde Hünnap meyvesi çok fazla yetişir. Hünnap ağacının lezzetli ve iyi meyve vermesi için sıcak yazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda çok fazla tüketilen ve sağlık için sayısız faydası olan Hünnap meyvesi sıcak iklimlerde ve sıcak bölgelerde kuru toprakta çok rahat bir şekilde yetişmektedir. Hava ne kadar sıcak olur ise Hünnap meyvesi de o kadar tatlanır.



Hünnap Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Buna göre Türkiye genelinde Marmara Bölgesi ile Batı ve Güney Anadolu'da hünnap ağacı çok sık yetişmektedir. Çoruh Vadisi havzasında ve Denizli bölgesinde de hünnap ağaçları yer alır. Hünnap ağacı çoğunlukla Denizli'nin Çivril ve Gümüşsu ilçelerinde bulunur. Marmara Bölgesi'nde pek çok ilde Hünnap yetişir. Özellikle de Balıkesir ve çevresinde sıcak yaz mevsiminde Hünnap hasadı yapılır. Bu bölgelerde Hünnap yoğunlukla yetişmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde ise çoğunlukla Çoruh Vadisi havzasında Hünnap yetişir. Manisa ve çevresinde ise Demirci ilçesinde de Hünnap yoğunlukla yetişmektedir.



Hünnap En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Hünnap en iyi sıcak topraklarda yetişir. Her iklimde yetişme şansı bulan Hünnap iyi meyve vermesi için sıcak yaz mevsimine ihtiyaç duyulur. O nedenle sıcak yaz aylarının görüldüğü illerde ve bölgelerde Hünnap rahat ve kolay bir şekilde yetişmektedir. Türkiye genelinde Hünnap çoğunlukla batı kesimlerinde yetişmektedir. Karadeniz Bölgesinde Çoruh Vadisi'nde de yetişen Hünnap sağlıklı bir meyvedir.