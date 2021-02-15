Hünnap Meyvesi Nasıl Yetişir? Hünnap Meyvesi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Hünnap meyvesinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bazı çeşitleri güneşte kurutulduktan sonra aperatif olarak tüketilirken, bazılarının reçeli yapılabiliyor. Türkiye'de ve dünya genelinde en çok yetiştirilen başlıca hünnap çeşitleri şunlardır: Silverhill, Shui Men, Honey Jar, Sugar Cane ve So.

Hünnap Meyvesi Nasıl Yetişir?

Hünnap ağacı yeşil ve mor renkli olabilir. Bu ağaçlarda hünnap yetiştirmek diğer meyvelere göre çok daha kolaydır. Bunun en büyük nedeni ise ilaçlama gerektirmemesi ve bakımının zahmetsiz olmasıdır.

Adaptasyon seviyesi yüksek bir bitki olan hünnap birçok iklimde yetiştirilebilir. Birçok iklim tipine uyum sağladığı için tropikal, Akdeniz ve muson ikliminin hakim olduğu bölgelerde farklı hünnap çeşitleri yetiştirmek mümkündür. Yaz mevsiminde sıcaklığın 25 - 35 derece aralığında olduğu bölgelerde ise hem rekolte hem de kalite yüksektir.

Tuz oranı yüksek topraklarda yetiştirilen hünnap fidanların arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir. Fidanlar arasında en az 4 - 5 metre mesafe olmalıdır.

Hünnap Meyvesi Nerede Yetiştir?

Hünnap meyvesinin birçok çeşidi Libya, Sudan ve Cezayir başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerinin tamamında yetişiyor. Bu ülkeler için önemli bir geçim kaynağı olan Hünnap, Çin, Tayland ve Japonya'da ise kültür meyvesi olarak yetiştirilmektedir.

En çok hünnap meyvesi yetiştiren ve ihraç eden diğer ülkeler şu şekilde sıralanabilir:

Güney Avrupa'da: Andorra, İspanya, Portekiz ve Fransa

Güney ve Batı Avrupa'da: Paraguay, Arjantin, Surinam, Bolivya ve Brezilya

Diğer ülkeler: Hindistan, Fas ve Mısır.

Hünnap Meyvesi Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Bir hünnap ağacı yaklaşık 20 kilo meyve verir. Bakım gerektirmeyen ve toprak seçmeyen hünnap, Türkiye'nin birçok şehrinde yetiştiriliyor. Bu şehirlerin başında Ege Bölgesinde yer alan Deniz, Manisa ve Muğla geliyor.

İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkelere ihraç ettiğimiz hünnap meyvesinin yetiştirildiği diğer şehirler şu şekilde sıralanabilir.

Marmara Bölgesinde: Bursa, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli

İç Anadolu Bölgesinde: Konya ve Ankara

Hünnap Meyvesi En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Hünnap meyvesi en iyi ve en çok yüksek alkali topraklarda ve yaz mevsimi sıcaklıklarının yüksek olduğu yerlerde yetişir. Çeşitlerine göre farkı topraklarda ve iklimlerde yetiştirmek de mümkündür.