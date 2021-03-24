Hünnap Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Hünnap Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Hünnap ağacı, cehrigiller familyasından olan bir ağaç türüdür. Bahar aylarında sarı renkli çiçekleri ile güzel görüntü veren dikenli bir ağaçtır.

Hünnap Ağacı Nedir?

Hünnap ağacının meyvesi son derece faydalıdır ve sarı bir renge sahiptir. Bu ağaç dikenli bir ağaç türüdür. Bahar aylarında ise çiçeklerinin hoş kokusu etrafa yayılır. Hünnap meyvesi C vitamini açısından oldukça zengin bir üründür. Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişmektedir. Cehrigiller familyasından olan bir ağaç türüdür.

Hünnap ağacının çiçeğinin güzel görüntüsü ve kokusu dikkat çekmektedir. Meyvesi C vitamini yönünden zengindir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olan meyveleri vardır. Sarıdan kahverengiye çalan meyveleri bulunmaktadır.

Hünnap Ağacı Nasıl Yetişir?

Hünnap ağacının yetiştirilmesi aşamasında aşılama uygulaması yapılır. Hünnap ağacının dallarından alınan parçalar ile köklendirme sistemi uygulanır. Bu köklendirilen parçalar ise toprağa ekilir. Bu sistem çok başarılı olamayabilir. Bunun dışında Hünnap ağacının tohumları çoğaltılarak yetişmesi sağlanır. Bu sistemde oldukça meşakkatli bir sistemdir. Hünnap ağacını saksıda da yetiştirmek mümkündür. Fakat hiçbir zaman topraktaki gibi verim elde edilmesi söz konusu olamaz.

Hünnap ağacının meyveleri ise aynı zamanlarda belli bir olgunluğa erişir. Hünnap ağacı yaklaşık 2 yaşından itibaren meyve vermeye başlar. Yeşil olarak toplanan meyveleri ise bir hafta içinde oda sıcaklığında olgunlaşır.

Hünnap Ağacı Nerede Yetişir?

Hünnap ağacı kurak iklimlerde yetişebilmektedir. Kuzey Afrika, Hindistan, Çin ve Suriye’de yaygın olarak Hünnap ağacı vardır. Hünnap ağacı zahmetsiz bir ağaçtır ve pek çok iklim koşuluna karşı dayanıklıdır. Ama meyve vermesi sıcak yaz aylarında mümkün olur. Türkiye’de ise Marmara, Güney Anadolu ve Karadeniz’de bulunur. Ayrıca Manisa ve Denizli bölgelerinde de Hünnap ağacı yetişmektedir.

Hünnap ağacının meyveleri son derece faydalıdır. Meyveleri ise tanin ve şeker içerir. Bu doğal bir şeker olduğu için bünyeye zarar vermez. Ama yine de dengeli tüketilmesi gerekir. Değişik türleri olabilmektedir. Olgun meyveleri ise güneşte kurutulur ve çerez gibi yenebilir.

Hünnap Ağacının Özellikleri

Hünnap ağacının meyveleri yenilebilir ve son derece faydalıdır. Değeri son zamanlarda daha çok anlaşılmıştır. Ağaç haline kavuşuncaya kadar, sert bir yapısı vardır. Ağaç belli bir süre dik bir şekilde büyür. Yapraklandığı zaman ise hafifçe eğilir. Oval yaprakları vardır ve bu yapraklar yaklaşık 2 cm uzunluğundadır. Bu yaprakların rengi yeşildir ama sonbaharda dökülür ve sarı renk alır.

Hünnap ağacının yapısı ve güzelliği göz önüne alındığında peyzaj için kullanımı uygundur. Yapraklarının taban kısmında ise dikenler bulunur. Ama bazı türlerinde dikenler olmayabilir. Hünnap ağacının ilginç bir yapısı vardır. Diğer ağaçlardan farklı olarak çiçeklenmeden meyve verir. Meyve vermek için çapraz tozlaşma denilen sürece ihtiyacı yoktur.

Hünnap Ağacının Bakımı

Hünnap ağacı yapı olarak kurak bölgelerde yaşayabilme özelliğine sahiptir. Yapısı gereği çöl iklimin hüküm sürdüğü yerlerde yaşayabilir. Hünnap ağacı güneşin olduğu yerlerde büyüyebilir ve güneşi sever. Evde saksı içinde yetiştirenlerin güneş gören yerde yetiştirmesi gerekmektedir. Hünnap ağacı pek çok toprakta rahatlıkla yetişebilir. Ama kumlu topraklar onun için daha uygundur.

Hünnap ağacı yetiştirirken, tuzluluk oranı yüksek topraklar tercih edilmelidir. Ayrıca alkali açısından zengin topraklarda daha verimli olacaktır. Yaz aylarında seyrek ama yoğun sulama yapılır. Kış aylarında ise toprağı kontrol edilerek, suyu çekme oranına göre sulama yapılmalıdır.

Hünnap ağacının kış aylarında budanması gerekir. Budama ile ağaç daha sağlıklı olacaktır. Hünnap ağacı zor koşullara dayanabilen bir ağaç türüdür. Kışın soğuk havalara da dayanmaktadır ama don olayına dayanamaz. Çok soğuklarda korunması gerekir.

Hünnap Ağacı Faydaları Hakkında Bilgi

Hünnap ağacının meyveleri oldukça faydalıdır. Hünnap meyvesinde A, B, C vitaminleri bulunur. Bu vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı bariyer oluşturmaktadır. Ayrıca yapısında magnezyum, demir, fosfor, kalsiyum, potasyum, çinko mineralleri yer alır. Hünnap meyvesinin sağlık için faydaları ise şunlardır;

l Solunum yollarını rahatlatıcı etkisi vardır

l Kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

l Kandaki zararlı maddelerin temizlenmesine destek olur. Hava kirliliği, alkol, ilaçların kalıntıları gibi maddeleri kandan temizler.

l Hünnap yapısında su bulunan bir meyvedir. Bu özelliği sayesinde ise idrar söktürme özelliği vardır.