Hünnap Ağacı Nasıl Yetişir? Hünnap Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Hünnap ağacı zeytin büyüklüğünde ve sert çekirdekli bir meyveye sahiptir. Rengi siyah ve mor arasında olan bu meyve hem bahçelerde yetiştirilmeye müsaittir hem de doğada yabani şekilde bulunabilir.

Hünnap Ağacı Nasıl Yetişir?

Hünnap ağacının meyvesi vitamin bakımından zengindir ve sağlık açısından türlü faydalar sağlar. Meyvenin sarı çiçekleri ise bulunduğu ortama hoş bir koku yayar. Bu sebeple hünnap ağacı çiçek severler tarafından yoğun bir ilgi görür. Bu bağlamda, hünnap çimlendirme bakımından zahmetsiz bir bitkidir. Ancak sonucun başarılı olabilmesi için tohumun dikim öncesinde soğuk bir ortamda bekletilmesi gerekir.

Hünnap bitkisi ekilmeden önce tohumları bir kap su içerisinde buzdolabında bekletilir. Tohumların dondurucu kısmında bekleme süresi yaklaşık 3 gün kadardır. Bundan sonra buzlanmış su oda sıcaklığında çözülmeye bırakır. Sonrasında da erik tohumuna benzeyen hünnap tohumları toprağa ekilir.

Hünnap Ağacı Nerede Yetişir?

Hünnap, dünyanın bir bölümünde ölümsüzlük meyvesi olarak anılmaktadır. Bu meyveyi veren hünnap ağacının kökleri günümüzden 4000 yıl öncesine kadar uzanır. İlk olarak Çin ve güneydoğu Asya’da ortay çıktığı düşünülse de günümüzde pek çok ülkede görülmektedir. Hünnap ağacının verdiği meyve genellikle güneşte kurutularak tüketilmektedir. Alternatif tıpta ise bu meyveden doğal bir tedavi yöntemi olarak faydalanıldığı görünmektedir.

Hünnap Ağacı Türkiye’de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Hünnap ağacı, sıcak iklimlerde iyi meyveler vermesiyle ünlüdür. Bu sebeple orta kuşakta yer alan Türkiye, hünnap yetişmesi için elverişli bir iklime sahiptir. Türkiye’nin farklı kesimlerde yetiştirilen hünnap ağacıyla karşılaşmak mümkündür. Marmara Bölgesi, Anadolu’nun batı ve güney kesimi ile Karadeniz’de yer alan Çoruh Vadisi; bu ağacın yetiştiği alanlardır. Bunlara ek olarak Manisa ve Denizli’nin küçük bir bölümünde de hünnap ağacı yetiştirildiği bilinmektedir.

Hünnap Ağacı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Hünnap ağacı, dünyanın pek çok bölgesinde yetişmektedir. Bu bağlamda; Kuzey Afrika, Çin, Suriye, Hindistan ve Türkiye hünnap meyvesi bakımından zengin sayılan ülkelerdir. Hünnap ağacı olgunlaşmak için çok sayıda iklime ayak uydurabilen bir ağaç türüdür. Ancak bu ağacın meyveleri sıcak bölgelerde daha iyi yetişmektedir.