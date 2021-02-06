Hüner Çoşkuner, işine aşık bir sanatçı... Özel hayatını gizledi, hep üretti

Sevdiğimiz bir sanatçıyı kaybettiğimiz zaman kendi hayatlarımızdan da bir şeylerin eksildiğini biliriz. Televizyonda onu ailemizle ilk izlediğimiz gün, şarkısındaki ezbere bilinen nakarat, onun gibi şarkı söylemeye çalıştığımız anlar da kaybın bir parçası haline gelebilir. İnsanın kendisini en çok yalnız hissettiği anlarda, bir ayrılık acısında, duyduğunuz sesin sahibi artık yoktur.

Hüner Coşkuner de Türk sanat müziği severler için böyle bir sanatçıydı. 1 Nisan 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi ve 4 Şubat 2021'de hayata gözlerini yumdu. Hüner Coşkuner, genç yaşlarında Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne gitmiş ve Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli gibi önemli hocaların öğrencisi olmuştu.

1980’lerde hayatımıza girdi

Biz onu 1980’li yıllarda tanımaya başladık. İlk albümünü 1987 yılında çıkarmıştı. Çok ön plana çıkmasa da üretmeye hep devam eden sanatçı, 90’lar ve 2000’lerde de yeni albümlere imza attı.

En güzel okuduğu eser

Türk Sanat Müziği’nin en önemli eserlerini yorumlayan Hüner Coşkuner ‘Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Dolaştım İstanbul’un’ şarkısını bir başka güzel okurdu. ‘Klasikler 2’ isimli albümünde seslendirdiği bu şarkıyı ondan dinleyenler beni anlayacaktır. Yine aynı albümde söylediği ‘Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim’i dinlerseniz Hüner Coşkuner’in yorumunu sizi etkisi altına alır ve bütün şarkılarını arka arkaya dinlediğinizi fark edersiniz. Tam da bu yüzdendir ki, ‘Klasikler 2’ çıktığı zaman müzik dünyasında fırtınalar estirmişti.

Arabeski de çok güzel yorumlardı

‘Ben Ölürüm’ albümünde söylediği ‘Alışırım’ şarkısıyla arabesk şarkılarını da çok iyi yorumladığını ve kendisinin damarlarımıza girdiğini görüyoruz. Kendisi Türk Sanat Müziği’nin önemli isimlerindendir ama müziğin farklı tatlarını da dinleyicilerine sunmuştur.

“Yaşımı tersten söylüyorum”

Hüner Coşkuner 52 yaşındayken basın danışmanlığını yapan kişiye “Artık yaşımı tersten söylüyorum” demişti. Kendisini 25 hissediyordu, sağlıklı beslenmeye özen gösterir ve spor yapmaya dikkat ederdi. Ne kibarlığından ne de işine karşı disiplininden, ne hayırseverliğinden taviz vermemişti.

Anadolu Yakası’nı çok severdi

Hüner Coşkuner Anadolu Yakası’nı çok sever ve Caddebostan’da yaşardı. İşine aşık bir sanatçı olan Hüner Coşkuner, Bağdat Caddesi’nde güler yüzü ve sokak hayvanlarına gösterdiği sevgiyle hatırlanıyor. Özel hayatı hakkında konuşmayı pek tercih etmiyor ve hep işiyle anılmak istiyordu.

Kendisiyle ilgili konuştuğumuz herkesin üstüne basa basa söylediği şey ise şu: Hüner Coşkuner çok yardımsever bir insandı; sokak hayvanları ve hasta çocuklarla ilgili çok hassastı.

İki yeni şarkı üzerinde çalışıyordu

Çok üretken olduğunu söylemiştik. Son dönemlerde dahi üretmeye devam ediyordu. İki yeni şarkı üzerinde çalışan Coşkuner, pandemi dolayısıyla eserleri yayınlanacak hale getiremedi. Ancak iş ahlakı, zarafeti, yardımseverliği ve yeteneği büyük bir eser olarak sevenlerine miras kaldı.

Hüner Coşkuner Albümleri: Doğuş, Kaderim Ağlamakmış, Beni Sevmeni İstiyorum, Sakın Dönme Geriye, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor, Olamaz, Bir Evcilik Oyunu, Bir Hüner Coşkuner Klasiği, Beni Tek Sen Anlarsın, Ben Ölürüm, İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile), Klasikler 2, Vurgunum Sana, Geleceksen Gelme Yar, Nerede, Klasikler 3, Yeşilçam Klasikleri, Seni Acele Görmem Lazım, Dönülmez Akşamın Ufkundayız.