Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Günümüzde en çok izlenen filmler süper kahraman filmleridir. Küçüğünden büyüğüne birçok kişi için süper kahraman filmleri fazlasıyla ilgi çekmektedir. Bunun temel nedeni ise bu tarz filmlerin bol aksiyonlu olmasıdır. Sizler için Hulk serisi filmleri - Hulk serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki bilgileri derledik."
En güçlü süper kahramanların başında gelen Hulk karakteri çok sevilen ve ilgi çeken bir karakterdir. Hulk serisi içerisinde kendine yer bulan bu karakter aynı zamanda Avengers filmlerinde boy göstermiştir. Güçlü, tehlikeli ve sinirli bir karakter olan Hulk önüne çıkan herşeyi ezip geçmektedir. Düşmanlarını öldürmekten çekinmeyen ve durdurulması neredeyse imkansız olan bir süper kahramandır. En ilgi çeken yanı ise insan formundayken bir anda öfkeli bir şekilde yeşil renkte olan Hulka dönüşmesidir.
Hulk Serisi Filmleri ve İsimleri
Hulk serisi büyük beğeni kazanan ve izleyiciyi etkileyen serilerden birisidir. Hulk'u ilk filmde canlandıran ünlü oyuncu Eric Bana ve ikinci filmde canlandıran Edward Norton bunu son derece iyi bir şekilde yapmayı başarmışlardır. Gama ışınlarına maruz kalan Banner'ın sürükleyici bir maceraya atılması güzel bir hikaye ile anlatılmıştır. Filmlerin isimleri ise Hulk ve Incredible Hulk şeklindedir.
Hulk Serisi İzleme Sırası
Hulk serisi toplam 2 filmden meydana gelmektedir. Serideki 2 filmde merak uyandıran ve ilgi çeken filmler arasına girmeyi başarmıştır. Hulk serisinde yer alan filmlerin izleme sırası şu şekildedir:
1- Hulk
2- The Incredible Hulk
1. Hulk
Hulk filmi serinin ilk filminin ismidir. Hulk karakteri ilk olarak bu filmde karşımıza çıkıyor ve Hulka dönüşüm süreci işleniyor.
Hulk Konusu
Filmin konusu Doktor Banner'ın yaptığı deneyler ile başlıyor. Bu deneyler sırasında bir kaza sonrası Gama ışınlarına maruz kalan Bruce Banner hayatının seyrini değiştirmiş olacak. Artık öfkeli ve kontrolden çıkmış olan Hulk, Bruce Banner'ın içinde yaşamaya başlamıştır. Banner onu kontrol edemez ve istemesede Hulk ortaya çıkacaktır.
Hulk güçlü ve dayanıklı olsada önüne çıkan herşeyi ezip geçmektedir. Banner onu kontrol etmeye ve hayatını elinde tutmaya çalışacaktır. Bunu yapmak kolay değildir ve askerler Hulk'u yok etmek için çoktan harekete geçmiştir. Bruce Banner, hem Hulk'u kontrol etmek hem de sevdiği kız olan Bety'i bu savaştan korumak için dikkatli olmak zorundadır.
Hulk Vizyon Tarihi
Gösterime giriş tarihi 22 Aralık 2003 tarihidir.
Hulk Oyuncuları
Eric Bana
Jennifer Connelly
Nick Nolte
Sam Elliott
Josh Lucas
Lou Ferrigno
Hulk Yönetmeni
Ang Lee
Hulk Bütçesi
120 Milyon Usd
Hulk Gişe Hasılatı
245 Milyon Usd.
2. The Incredible Hulk
Hulk filminin başarılı bir hasılat yapmasının ardından devam filmi olan The Incredible Hulk vizyona girmiştir. Hulk karakterinin daha güçlü ve daha öfkeli olarak geri döneceği bu film bilimkurgu, aksiyon ve gerilim türünde başarılı bir örnek olmuştur.
The Incredible Hulk Konusu
Hulk'un popüler bir süper kahraman haline gelmesinin ardından düşmanları çoğalmıştır ve onu yok etmek için harekete geçerler. Hulk'un karşısına bu filmde çok farklı düşmanlar çıkacak ve bu düşmanlar oldukça güçlüdür. Doktor Banner, Hulk'un kendini korumak ve düşmanlarını durdurmak için inanılmaz bir gücü ortaya çıkarması gerektiğini biliyor ve bunu başarmak için kolları sıvıyor.
The Incredible Hulk Vizyon Tarihi
13 Haziran 2008 yılında vizyona girmiştir.
The Incredible Hulk Oyuncuları
Edward Norton
Liv Tyler
Tim Roth
Lou Ferrigno
Ty Burrell
William Hurt
The Incredible Hulk Yönetmeni
Louis Leterrier
The Incredible Hulk Bütçesi
130 Milyon Usd.
The İncredible Hulk Gişe Hasılatı
263 Milyon Usd