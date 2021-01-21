MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Eğlence Haberleri Kültür Sanat Haberleri Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
GeriKültür Sanat Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Abone Olgoogle-news

"Günümüzde en çok izlenen filmler süper kahraman filmleridir. Küçüğünden büyüğüne birçok kişi için süper kahraman filmleri fazlasıyla ilgi çekmektedir. Bunun temel nedeni ise bu tarz filmlerin bol aksiyonlu olmasıdır. Sizler için Hulk serisi filmleri - Hulk serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki bilgileri derledik."

En güçlü süper kahramanların başında gelen Hulk karakteri çok sevilen ve ilgi çeken bir karakterdir. Hulk serisi içerisinde kendine yer bulan bu karakter aynı zamanda Avengers filmlerinde boy göstermiştir. Güçlü, tehlikeli ve sinirli bir karakter olan Hulk önüne çıkan herşeyi ezip geçmektedir. Düşmanlarını öldürmekten çekinmeyen ve durdurulması neredeyse imkansız olan bir süper kahramandır. En ilgi çeken yanı ise insan formundayken bir anda öfkeli bir şekilde yeşil renkte olan Hulka dönüşmesidir.

Hulk Serisi Filmleri ve İsimleri

Hulk serisi büyük beğeni kazanan ve izleyiciyi etkileyen serilerden birisidir. Hulk'u ilk filmde canlandıran ünlü oyuncu Eric Bana ve ikinci filmde canlandıran Edward Norton bunu son derece iyi bir şekilde yapmayı başarmışlardır. Gama ışınlarına maruz kalan Banner'ın sürükleyici bir maceraya atılması güzel bir hikaye ile anlatılmıştır. Filmlerin isimleri ise Hulk ve Incredible Hulk şeklindedir.

Hulk Serisi İzleme Sırası

Hulk serisi toplam 2 filmden meydana gelmektedir. Serideki 2 filmde merak uyandıran ve ilgi çeken filmler arasına girmeyi başarmıştır. Hulk serisinde yer alan filmlerin izleme sırası şu şekildedir:

1- Hulk

2- The Incredible Hulk

Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

1. Hulk

Hulk filmi serinin ilk filminin ismidir. Hulk karakteri ilk olarak bu filmde karşımıza çıkıyor ve Hulka dönüşüm süreci işleniyor.

Hulk Konusu

Filmin konusu Doktor Banner'ın yaptığı deneyler ile başlıyor. Bu deneyler sırasında bir kaza sonrası Gama ışınlarına maruz kalan Bruce Banner hayatının seyrini değiştirmiş olacak. Artık öfkeli ve kontrolden çıkmış olan Hulk, Bruce Banner'ın içinde yaşamaya başlamıştır. Banner onu kontrol edemez ve istemesede Hulk ortaya çıkacaktır.

Hulk güçlü ve dayanıklı olsada önüne çıkan herşeyi ezip geçmektedir. Banner onu kontrol etmeye ve hayatını elinde tutmaya çalışacaktır. Bunu yapmak kolay değildir ve askerler Hulk'u yok etmek için çoktan harekete geçmiştir. Bruce Banner, hem Hulk'u kontrol etmek hem de sevdiği kız olan Bety'i bu savaştan korumak için dikkatli olmak zorundadır.

Hulk Vizyon Tarihi

Gösterime giriş tarihi 22 Aralık 2003 tarihidir.

Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Hulk Oyuncuları

Eric Bana

Jennifer Connelly

Nick Nolte

Sam Elliott

Josh Lucas

Lou Ferrigno

Hulk Yönetmeni

Ang Lee

Hulk Bütçesi

120 Milyon Usd

Hulk Gişe Hasılatı

245 Milyon Usd.

Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

2. The Incredible Hulk

Hulk filminin başarılı bir hasılat yapmasının ardından devam filmi olan The Incredible Hulk vizyona girmiştir. Hulk karakterinin daha güçlü ve daha öfkeli olarak geri döneceği bu film bilimkurgu, aksiyon ve gerilim türünde başarılı bir örnek olmuştur.

The Incredible Hulk Konusu

Hulk'un popüler bir süper kahraman haline gelmesinin ardından düşmanları çoğalmıştır ve onu yok etmek için harekete geçerler. Hulk'un karşısına bu filmde çok farklı düşmanlar çıkacak ve bu düşmanlar oldukça güçlüdür. Doktor Banner, Hulk'un kendini korumak ve düşmanlarını durdurmak için inanılmaz bir gücü ortaya çıkarması gerektiğini biliyor ve bunu başarmak için kolları sıvıyor.

The Incredible Hulk Vizyon Tarihi

13 Haziran 2008 yılında vizyona girmiştir.

The Incredible Hulk Oyuncuları

Edward Norton

Liv Tyler

Tim Roth

Lou Ferrigno

Ty Burrell

William Hurt

The Incredible Hulk Yönetmeni

Louis Leterrier

The Incredible Hulk Bütçesi

130 Milyon Usd.

The İncredible Hulk Gişe Hasılatı

263 Milyon Usd

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi