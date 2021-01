Hulk Serisi Filmleri - Hulk Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

En güçlü süper kahramanların başında gelen Hulk karakteri çok sevilen ve ilgi çeken bir karakterdir. Hulk serisi içerisinde kendine yer bulan bu karakter aynı zamanda Avengers filmlerinde boy göstermiştir. Güçlü, tehlikeli ve sinirli bir karakter olan Hulk önüne çıkan herşeyi ezip geçmektedir. Düşmanlarını öldürmekten çekinmeyen ve durdurulması neredeyse imkansız olan bir süper kahramandır. En ilgi çeken yanı ise insan formundayken bir anda öfkeli bir şekilde yeşil renkte olan Hulka dönüşmesidir.



Hulk Serisi Filmleri ve İsimleri



Hulk serisi büyük beğeni kazanan ve izleyiciyi etkileyen serilerden birisidir. Hulk'u ilk filmde canlandıran ünlü oyuncu Eric Bana ve ikinci filmde canlandıran Edward Norton bunu son derece iyi bir şekilde yapmayı başarmışlardır. Gama ışınlarına maruz kalan Banner'ın sürükleyici bir maceraya atılması güzel bir hikaye ile anlatılmıştır. Filmlerin isimleri ise Hulk ve Incredible Hulk şeklindedir.



Hulk Serisi İzleme Sırası



Hulk serisi toplam 2 filmden meydana gelmektedir. Serideki 2 filmde merak uyandıran ve ilgi çeken filmler arasına girmeyi başarmıştır. Hulk serisinde yer alan filmlerin izleme sırası şu şekildedir:



1- Hulk

2- The Incredible Hulk





1. Hulk



Hulk filmi serinin ilk filminin ismidir. Hulk karakteri ilk olarak bu filmde karşımıza çıkıyor ve Hulka dönüşüm süreci işleniyor.



Hulk Konusu



Filmin konusu Doktor Banner'ın yaptığı deneyler ile başlıyor. Bu deneyler sırasında bir kaza sonrası Gama ışınlarına maruz kalan Bruce Banner hayatının seyrini değiştirmiş olacak. Artık öfkeli ve kontrolden çıkmış olan Hulk, Bruce Banner'ın içinde yaşamaya başlamıştır. Banner onu kontrol edemez ve istemesede Hulk ortaya çıkacaktır.



Hulk güçlü ve dayanıklı olsada önüne çıkan herşeyi ezip geçmektedir. Banner onu kontrol etmeye ve hayatını elinde tutmaya çalışacaktır. Bunu yapmak kolay değildir ve askerler Hulk'u yok etmek için çoktan harekete geçmiştir. Bruce Banner, hem Hulk'u kontrol etmek hem de sevdiği kız olan Bety'i bu savaştan korumak için dikkatli olmak zorundadır.



Hulk Vizyon Tarihi



Gösterime giriş tarihi 22 Aralık 2003 tarihidir.





Hulk Oyuncuları



Eric Bana

Jennifer Connelly

Nick Nolte

Sam Elliott

Josh Lucas

Lou Ferrigno



Hulk Yönetmeni



Ang Lee



Hulk Bütçesi



120 Milyon Usd



Hulk Gişe Hasılatı



245 Milyon Usd.





2. The Incredible Hulk



Hulk filminin başarılı bir hasılat yapmasının ardından devam filmi olan The Incredible Hulk vizyona girmiştir. Hulk karakterinin daha güçlü ve daha öfkeli olarak geri döneceği bu film bilimkurgu, aksiyon ve gerilim türünde başarılı bir örnek olmuştur.



The Incredible Hulk Konusu



Hulk'un popüler bir süper kahraman haline gelmesinin ardından düşmanları çoğalmıştır ve onu yok etmek için harekete geçerler. Hulk'un karşısına bu filmde çok farklı düşmanlar çıkacak ve bu düşmanlar oldukça güçlüdür. Doktor Banner, Hulk'un kendini korumak ve düşmanlarını durdurmak için inanılmaz bir gücü ortaya çıkarması gerektiğini biliyor ve bunu başarmak için kolları sıvıyor.



The Incredible Hulk Vizyon Tarihi



13 Haziran 2008 yılında vizyona girmiştir.



The Incredible Hulk Oyuncuları



Edward Norton

Liv Tyler

Tim Roth

Lou Ferrigno

Ty Burrell

William Hurt



The Incredible Hulk Yönetmeni



Louis Leterrier



The Incredible Hulk Bütçesi



130 Milyon Usd.



The İncredible Hulk Gişe Hasılatı



263 Milyon Usd