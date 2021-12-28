HPV Aşısı Nedir, Ne Zaman Yapılır? HPV Aşısı Hakkında Bilgiler

‘The Lancet Oncology’ tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, HPV aşısı ve muayene olmayan 44 milyondan fazla kadına önümüzdeki 50 yıl içinde rahim ağzı kanseri teşhisi konulabilir. HPV virüsüne karşı yapılan HPV aşısı bu nedenle hayati önem taşımaktadır. Peki HPV aşısı ne zaman yapılır? İşte HPV aşısı hakkında bilgiler...

HPV aşısı nedir?

HPV, benzer tipteki 'İnsan papilloma virüsü' adında bir grup virüstür. Açılımı Human Papillomavirus Virus (İnsan papilloma virüsü) olan HPV virüsünün aşısı ile hayati önem taşır.

HPV aşısı ne zaman yapılır?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), her 11 ve 12 yaş en az altı ay arayla iki doz HPV aşısı önermektedir. 9 ve 10 yaşlarındaki genç ergenler ve 13 ve 14 yaşlarındaki gençler de iki dozlu programda aşı alabilirler. Araştırmalar, iki dozlu programın 15 yaşın altındaki çocuklar için etkili olduğunu göstermiştir.

15 ila 26 yaşları arasında aşı serisine daha sonra başlayan gençler ve genç yetişkinler, üç doz aşı almalıdır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi yakın zamanda Gardasil 9'un 9 ila 45 yaş arasındaki erkekler ve kadınlar için kullanımını onayladı. 27 ila 45 yaşları arasındaysanız, HPV aşısı yaptırmanızı tavsiye edip etmediğini mutlaka doktorunuzla görüşün.