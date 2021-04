Horoz İbiği Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Horoz İbiği Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Horoz ibiği çiçeği açtığı kırmızı, pembe ve turuncu renkteki birbirinden gösterişli güzellikteki çiçekleri ile harika bir görsel şölen sunmakla birlikte adeta küçük alevleri anımsatan görüntüler sergiler.

Horoz İbiği Çiçeği Nedir?

Horoz ibiği çiçeği, gösterişli çiçekleriyle ve fiziki yapısıyla dikkat çeken bir süs bitkisidir. Horoz ibiği çiçeği 30 -90 cm aralıklarında boylanabilen bir çiçektir. Sarı, turuncu, kırmızı, mor gibi çeşitliliğe sahip çiçekler açan çeşitlere sahip olan bir bitkidir. Horoz ibiği çiçeği ülkemizde tek yıllık süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

Genel olarak 'horozibiği çiçeği' adı verilen bu bitkilerin hepsi ayni cinsten değildir. Bu bitkilerden bazıları horozibiğigiller; amararanthaceae )ailesinin 'celosia', bazıları ise, "amaranthus" cinsinden olmaktadır. Fakat bu bitkiler yinede birbirlerine çok benzer yapıya sahip olmakla beraber bazı önemli ortak özelliklere sahiptirler.

Horoz İbiği Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Horoz ibiği bitkisi saksılarda ve bahçelerde sıradan gerçek topraklarda yabani ot gibi gelişmeyi seven bitkilerdir. Bu yönüyle yetiştirmesi oldukça kolay olan bir çiçek türüdür. Bakımıyla alakalı olarak neredeyse hiçbir özen istemez. Güneşi seven soğuğa karşı ise dayanıklı olmayan bir bitkidir. Toprağının sulamasının ise her çiçeğin dibine gelecek şekilde çok az hafifçe sulanarak yapılması önemlidir.

Horoz İbiği Çiçeği Nasıl Ekilir?

Horoz ibiği tohumları uygun nitelikte olan bir saksıya ekilir. Horoz ibiği çiçeği tohumlarının saksıda birbirlerinden en az 4-5 cm uzaklıkta ekiminin yapılması gerekir. Tohumun ekimi için ise 2-3 cm derinlik yeterli olmaktadır. Toprağının sulanmasından sonra parmakla ufak delikler açılarak tohumların bu deliklere yerleştirilmesi ve üzerlerinin toprakla örtülmesi gerekir.

Tohumlar filizleninceye kadar tohumların ekili olduğu saksı evin içerisinde korunabilir. Filizler çıkıncaya kadar toprağı çok dikkatlice sulamak gerekir. Sulamanın ise her gün çok az su verilerek yapılması yeterlidir.

Horoz İbiği Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Horoz ibiği çiçeğinin çoğaltılması için kullanılabilecek olan en kolay yöntem çiçeğin kendisinden düşen tohumları kullanmak olmaktadır. Kısaca horoz ibiği çiçeği tohumdan çoğalan bir çiçek olama özelliği barındırır. Horoz ibiği çiçeğinin çoğaltılması için en uygun dönem Nisan ayı olmaktadır.

Horoz İbiği Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Horoz ibiği çiçeği tohumları oldukça minik, parlak, siyah tohumlara sahiptir. Bitkinin sahip olduğu kırmızı, sarı veya turuncu renklerdeki yaprakçıklarının arasında bulunur. Parmaklarınızı yaprakların aksi istikametinde sürttüğünüz takdirde sıçrayarak bulundukları yerden çıkabilen bir yapıya sahiptirler.

Horoz İbiği Çiçeği Nasıl Sulanır?

Horoz ibiği çiçeğinin toprağının nemli bir şekilde tutulması adına düzenli olarak her gün az miktarda olacak şekilde sulanması önemlidir. Bu kapsamda çiçeğin su gereksinimi olup olmadığının anlaşılması adına toprağın kontrol ederek anlaşılması mümkün olmaktadır.

Evde Horoz İbiği Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Horoz ibiği çiçeği özel bir bakıma ihtiyaç duymayan bir çiçek türü olması bakımından evde horoz çiçeği yetiştiriciliği yapılması adına tercih edilebilecek en ideal çiçek olmaktadır. Bu yüzden kolaylıkla yetiştirilebilir bir niteliğe sahip durumdadır.

Horoz İbiği Çiçeği Latincesi

Horoz ibiği çiçeğinin oldukça fazla araştırılan Latince ismi "Amaranthus Caudatus" olup Türkçe'de alev anlamına gelmektedir. Horoz ibiği çiçeği kendisine verilen bu ismi gerçekten hak eden nitelikte görüntüsü ile adeta alevi andırmaktadır.

Horoz İbiği Çiçeği Özellikleri

- Horoz ibiği çiçeği her türlü yumuşak yapıda, kültür toprağında sorunsuz bir şekilde yetişebilir.

- Aslen Rus kökenli bir çiçekli bitkidir.

- Güneşli ve yarı gölgeli ortamlarda ekimi yapılan bir çiçektir.

- Bitkinin çiçekleri çok gösterişli ve fiziki yapısı oldukça dikkat çekicidir.

Horoz İbiği Çiçeği Faydaları

Horoz ibiği çiçeği yalnızca bir süs bitkisi değil aynı zamanda son dönemin popüler şifalı gıdalarından biri olarak kullanımı söz konusu olmaktadır. Horoz çiçeğinin insan sağlığı açısından önemli faydaları şunlardır.

- İnsan vücudu için oldukça besleyicidir.

- İnsan vücudundaki akut ve kronik iltihap ile savaşır.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir,

- Yağ yakımı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Bu sebeple kilo vermeyi kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.

- Kalbi korur,

- Soğuk algınlığına neden olan virüslerle savaşarak iyileşmeyi kolaylaştırır.

- Anemi ile mücadele eder.

- Kemikleri güçlendirir.

- Tendonları ve kemikleri koruyucu etkiye sahiptir.

- Göz sağlığının korunmasına büyük katkı sağlar.

- Kanser riskini düşürücü bir etki barındırmaktadır.

- Cildi ve saçı besler.

- Bağırsak sağlığına önemli katkı sağlar.