“Hormonal Göbek” Neden Olur?

Tiroid hormonları: Tiroid, metabolizmayı kontrol etmeye yardımcı olan hormonları salgılar, bu da vücudun enerjiyi kullanma şeklidir ve bu hormonlar vücuttaki her organı etkiler. Hipotiroidizm, yani tiroid yetmezliği, tiroid bezi yeterli tiroid hormonu üretmediğinde ortaya çıkan ve vücudun birçok işlevini yavaşlatan bir durumdur. Tiroid yetmezliğinin belirtilerinden biri genellikle karın çevresinde oluşan kilo alımıdır.



Kortizol: Kortizol, zihnin ve vücudun stresi yönetmesine yardımcı olur ve savaş ya da kaç tepkisinde önemli bir rol oynar. Kişi endişeli veya stresli hissettiğinde vücut genellikle hayatta kalma moduna geçer. Bu durumda adrenal bezler daha fazla kortizol üretir ve bu da vücudun daha fazla yağ depolamasını tetikler. Vücut genellikle bu yağı mideye, göğse ve yüze dağıtır. Vücut uzun süre yüksek düzeyde kortizol üretmeye devam ederse, Cushing sendromu, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi daha ciddi durumlara yol açabilir.



Leptin: Yağ hücreleri leptin adı verilen bir hormon salgılar. Leptin, beyindeki sinir hücrelerini, özellikle hipotalamusu hedef alır ve bir dolgunluk hissini tetikler. Vücuttaki leptin seviyeleri, vücudun depoladığı yağ miktarı ile ilişkilidir. Daha yüksek leptin seviyeleri beyne bir kişinin yeterince yağ depoladığını söyleyerek yemek yedikten sonra dolgunluk hissini tetikler. Fazla kilolu insanlar, hücrelerde çok fazla yağa ve yüksek seviyelerde leptine sahip olma eğilimindedir. Teoride, beyin vücudun yeterince enerji depoladığını bilmelidir. Bununla birlikte, leptin ile beyin arasındaki sinyal çalışmıyorsa leptin direnci ortaya çıkabilir.



Düşük testosteron seviyeleri: Erkeklerde hormonal göbek oluşumunun nedenlerinden biridir. Testosteron en önemli erkek cinsiyet hormonudur. Testosteron, vücut ve yüz kılı gibi tipik erkek özelliklerini belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca kas büyümesini destekler. Testosteron eksikliği, kas büyümesini durdurabilir ve kilo alımına neden olabilir. Bir araştırmada, obezitesi olan erkeklerin yüzde 30'unun düşük testosteron seviyelerine sahip olduğunu bulunmuştur. Testosteron eksikliğinin erektil disfonksiyon, vücut tüy dökülmesi, yorgunluk, depresyon, cinsel isteksizlik, kas kütlesi kaybı gibi sonuçları da olabilir.



Dengesiz östrojen seviyeleri: Düşük östrojen seviyeleri, cinsel isteksizlik ve göbek çevresinde aşırı yağa neden olabilir. Ayrıca yüksek östrojen seviyeleri ise, 60 yaşın altındaki erkeklerde kilo alımına neden olabilir.

Polikistik over sendromu (PCOS): Üreme çağındaki yaklaşık her 10 kadından birini etkileyen PCOS, kadınlarda insülin hormonunun yüklenmesine neden olabilir ki bu da karın çevresinde kilo anlamına gelmektedir.



Menopoz: Bir kişi menopoza girdiğinde östrojen seviyeleri düşer. Ve azalan östrojen düzeyleri menopoz dönemindeki kadınlarda karın yağlanmasını artırabilir.



Dönemsel sıvı tutma: Bazı kadınların vücudu adet dönemi boyunca sıvı tutar. Bu da özellikle midede şişkinliğe ve geçici kilo alımına neden olabilir.



Peki göbek yağı nasıl azaltılır? Buraya kadar anlattıklarımızdan da anlaşılacağı üzere göbek yağlanmasının altında yatan nedenlerin tespiti ve tedavisine yönelik bir yaklaşım benimsemek en doğru seçenek olacaktır.



Özetle hormonal eksiklikler ve dengesizlikler kişinin karın çevresinde kilo almasına neden olabileceği gibi, başka sağlık sorunlarına da neden olabilir. Hormonal eksiklikler ve dengesizlikler tedavi gerektirir. Ve hormonal dengesizliklerin tedavisinde biorezonans metodundan etkin şekilde yararlanılabilmektedir.

Tıbbi Biyokimya ve Biorezonans Uzmanı Dr. Sinan Akkurt