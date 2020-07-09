Hollywood Ünlülerinin Sıkça Tercih Ettiği İşlem: Badem Göz Uygulaması!

Badem göz uygulamasının diğer estetik operasyonlardan en önemli farkı orta yaş altı kişilerden çok 25 yaş sınırındakilerin tercih ediyor olması. Genç hastalarda daha sık yapmakta olup gerekli sayıda saçlı deriden çekilmesi gereken taraflara 3-4 yıllık veya 6-8 yıllık kalıcılığı olan kalın ipler atılarak yapılır.

İşlem lokal anestezi altında 15-20 dk sürmektedir. İlerde aynı tarafa yatma gibi, tek kaşını daha çok kaldırma gibi sebeplerden kaynaklı asimetrileri de düzeltmeye yarayan bir tedavidir. Badem göz estetiği gözün hafif yukarı doğru çekilerek gözün daha iri gözükmesini, bakışların daha derin bir ifadeye kavuşmasını sağlamaktır. Burada en önemli detay çekikliğin tam olmamasıdır. Çoğu zaman makyajla verilmeye çalışılan ifadenin kalıcı olması sağlanmaktadır” diye konuştu.

Badem göz estetiğini kimler yaptırabilir?

Badem göz estetiği tamamen kişinin estetik algısına hitap eden bir işlemdir. Esas olan yüzünüzün ve göz yapınızın estetik açıdan buna uygun olup olmamasıdır. Özellikle yapı itibariyle düşük göz yapısına sahip kişiler daha çok tercih etmektedir. Doktorunuzla yapacağınız detaylı görüşme sonrası bu işlemi yaptırmak isteyip istemediğinize daha net karar verebilirsiniz. Yapılan askılama işleminin beğenilmediği taktirde geri alınabilen bir uygulama olması da Badem Göz Estetiği için artı bir değerdir.

Badem göz estetiğinin sosyal hayata etkisi nedir?

Badem göz estetiği, düşük göz görüntüsünü sürekli makyajla kapatmaya çalışmayı ortadan kaldırıyor. Düşük gözlü olmayan kişilerin tercih etme sebebi ise bakışlara kattığı derinliktir. Ayrıca badem göz dışarıdan zor fark edilen bir estetik operasyondur. Çevrenizdekiler sizde farklı bir güzellik olduğunu fark eder ama bunun ne olduğunu anlamakta zorlanır. Düşük göz yapısı size sürekli yorgun ve uykulu bir ifade verirken bu uygulama sayesinde sürekli dinç bir ifade veriyor.

Badem göz basit bir askılama uygulaması olduğu için yüzde yapılan diğer askılama işlemleri gibi kalıcılığı 3-4 yıldır ve beğenilmediği taktirde geri alınabilen bir işlemdir.