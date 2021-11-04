Hollywood Gülüşü Nedir, Nasıl Yapılır? Son Zamanların Gözdesi Hollywood Gülüş Tasarımı

Başta ünlü isimler olmak üzere pek çok kişi tarafından tercih edilmeye başlanan Hollywood gülüşü popülaritesini her gün biraz daha artırıyor. Eğer siz de gülüşünü tamamlamak isteyenlerdenseniz, Hollywood gülüşü nedir, nasıl yapılır ve kimlere yapılır sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Diş ve gülüş estetiğinin sosyal yaşamımızda oldukça önemli olduğunu belirten Diş Hekimi Dt. Kadir Anıl Naneci, Hollywood gülüşü hakkında merak edilenleri sizler için yanıtladı.

Hollywood Gülüşü Nedir?

Günümüzde dergilerde, reklam panolarında, sosyal medyada, dizilerde kısacası günlük yaşamda devamlı olarak karşımıza çıkan yüzlere dikkat ederseniz Hollywood yıldızları gibi ışıl ışıl aydınlık bir gülümsemenin ortak noktaları olduğunu göreceksiniz. Bu durum estetik diş hekimliğinde “Hollywood gülüşü” olarak tanımladığımız gülüş tasarımı tedavisini yaratmıştır.

Nöroestetik bilimine göre bir insana bakarken beyin ilk önce yüze sonra da aydınlık olana odaklanmaktadır. Bu alandaki çalışmalar aydınlıktan sonra konuma odaklandığımızı yani önde olanı algıladığımızı bildiriyor. Bu durum da, dişlerin ve gülüşün güzellik algısında ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Güzel bir gülümsemede santral diş dediğimiz orta iki dişin boyu, genişliği, yüzey özellikleri, yüzün tamamı ile ilişkisi, simetrisi kilit önemdedir. Aydınlık olanın da dikkat çektiği göz önünde bulundurulursa dişlerin rengi de Hollywood gülüşü tasarımında önemlidir.

Hollywood Gülüşü Nasıl Yapılır?

Hollywood gülüşü, estetik diş hekimliğinin birçok farklı tedavi metodu ile yapılabilmektedir. Diş beyazlatma, porselen lamineler, kompozit lamineler, tam seramik kaplamalar, zirkonyum destekli kaplamalar, ortodontik tedavi, eksik diş varlığında implant tedavisi ve gerekli ise diş eti cerrahisi ile gülüşünüz bu sayede de görünüşünüz değişecektir. Detaylı analizler sonucu size en uygun tedavi şekline karar verilecektir.

Gülüş aslında pembe, beyaz ve siyahtan oluşmaktadır. Hollywood gülüşünde beyaz dişler ve pembe diş etlerini düzenlemek yeterli olmayacaktır. Ağızda diş ve diş etleri dışında kalan alan ağız boşluğu siyah ve karanlıktır. Siyah görüntüyü ne kadar az görürse gözümüz gülüş o kadar estetik olacaktır, güzelleşecektir. Bunu sağlamak için dişlerin boyunu uzatıp, hacmini artırarak karanlık görüntüyü azaltabilmekteyiz.

Estetikten bahsederken altın oran olmazsa olmazdır. Altın oran bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen uyum açısından en ideal boyutları veren sayısal bir orandır. Bu oranı Hollywood gülüş tasarımında da kullanmaktayız. Sizden alınan resimler üzerinde yapılacak ölçümlerde dişlerin en ve boy oranları belli bir şablona göre hazırlanmaktadır. En öndeki dişlerin yanındaki dişlere oranı, bu dişlerin uzunluğunun genişliğine oranı, bütün dişlerin yüzünüze oranı altın orana göre belirlenmektedir.

Hollywood Gülüşü Kimlere Yapılır?

Hollywood gülüşü uygulamasına başlamadan önce röntgenlerle desteklenmiş detaylı bir ağız içi muayene, gülüş fotoğrafları, profil fotoğrafları, dijital ölçüler üzerinde yapılacak analizler hassasiyetle yapıldıktan sonra karar verilmelidir. Bazı durumlarda botoks ve cerrahi işlemleri de katmak gerekmektedir. Tedavinin sonucu ve süreç hasta ile birlikte değerlendirilmeli, bilgilendirme yapıldıktan sonra başlanmalıdır. Dijital olarak veya özel geçici malzemelerle ağızda uygulama yaparak sonucun nasıl olacağı görülebilmektedir. Bu şekilde hasta da onayladıktan sonra süreç başlayabilir.