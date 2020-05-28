'Hollywood Gülüşü' Diyoruz Ama Neden Hollywood?

Hollywood gülüşü dediğimiz gülüş şekli temelde Hollywood'a dayanır, bu doğru. Diş estetiği yaptırmak isteyenler için en geçerli anahtar Hollywood gülüşü.

Amerikalı aktör ve aktrislerin gülüşlerine dikkat etmişsinizdir. 32 diş dediğimiz bir gülümseme. Bu gülümseme tabii ki bir eğitimden geçiyor. Bugün her oyunculuk eğitiminde olduğu gibi Hollywood gülüş eğitimi de var. Bu gülüş, siz gülerken 1.büyük azı dişlerinizin görünene kadar geniş bir gülümseme ile oluyor.

Dudak, yanak ve diğer gülme kaslarınız aktif bir şekilde işlevini yerine getiriyor ise Hollywood gülüşe sahip olabilirsiniz.

Peki Hollywood gülüşü nasıl olmalıdır?

Hollywood gülüşü; geniş bir gülümseme ve gözlerin kısılması, dudakların gerilmesi ve üst dişlerinizin neredeyse tamamının görünmesi ile olur. Dikkat edin Hollywood oyuncuların hepsinde bu gülüş mevcut. Güzel bir kahkaha öncesi hazırda bekleyen bir gülüş gibi adeta. Hollywood gülüşünün çıkışı Hollywood yıldızların gülüşü ile başladığı için 'Hollywood gülüşü' diyoruz.

Herkes Hollywood gülüşüne sahip olamaz ama gülüş tasarımı yaptırabilir. Bunun için diş hekiminizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.