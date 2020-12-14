Hollywood Botoksu Nedir?

Hollywood botoksu, kaşlarımızı oynatabildiğimiz, mimiklere zarar vermeden kırışıklıkları azaltan ve aynı zamanda kaşlarında daha kalkık bir görüntüye kavuşmasını sağlayan botoks tekniğidir.

Hollywood botoksu ne işe yarıyor?

Hollywood botoksu sayesinde güldüğümüz de yanaklarımız kırışmaz, gözlerimiz daha canlı bir görüntüye sahip olur. 'Bunny' burun denilen ve kırışan burun görüntüsünü giderir, gülerken düşen burun görüntüsünü azaltır.

Hollywood botoksu oldukça doğal duracak şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla hiç kimse sizin botox yaptırdığınızı fark etmiyor. Terk fark edilen yüzünüzdeki kırışıklıkların kaybolması...

Hollywood botoksu nasıl yapılıyor?

Hollywood botoksu da diğer botoks yöntemlerinde olduğu gibi botoksa ihtiyaç duyulan bölgeleri işaretleyerek başlıyor. İşaretlenen bölgelerde kırışıklık yaratan gelişmiş ve güçlü kaslar, botoks sayesinde gücünü kaybediyor ve cilt üzerindeki kırışıklıklar kayboluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta uygulanan botoksun dozu ve uygulama yerleridir.

Gereğinden fazla uygulanan botoks, mimik hareketlerinizi sınırlayabilir. Kaşların üzerine atılan fazla botoks, kaşı kaldırmak yerine düşürerek sizi düşük bir göz kapağına maruz bırakabilir ya da yanlış uygulanan botoks yüzünüzü daha kırışık hale getirebilir. Bu neden ile uzman eller tarafından, doğru teknikler ile uygulamak çok önemlidir.

Botoks ağrısız ve acısız bir işlemdir. Botoks iğnesi oldukça ince olduğundan sürülen anestezi kremine bile bazı durumlarda ihtiyaç duyulmaz.

Botoksu düzenli yaptırdığınızda mimik kullanımını azalttığınız için kırışıklıklarınız daha açık hale geliyor. Botoksun en az 4-6 ay kadar sürüyor.