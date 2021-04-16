Hodan Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır? Hodan Yağının Mucizevi Faydaları

Hodan yağı, yüksek gama linoleik asit (GLA) içeriği bakımından güçlüdür. Bu yağ asidinin birçok hastalığa bağlı iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Yıldız şeklindeki mavi çiçekleriyle dikkat çeken büyük bir bitki olan hodan bitkisi, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya özgüdür ve o zamandan beri Kuzey Amerika'da sıklıkla kullanılır. Bir başka deyişle "yıldız çiçeği" olarak adlandırılan bitkinin bitkisel kısımları yenilebilir ve yağ haline getirilip hodan yağının faydalarından yararlanılabilir.

Hodan Yağı Nerelerde Kullanılır?

Hodan yağı, aşağıdaki kullanımlar için klinik araştırmalarda umut vaat etmiştir:

İltihap

Akne

Meme ağrısı

Kalp-damar hastalığı

Egzama

Menopoz

Gül hastalığı

Ayrıca bir kesinliği olmasa da araştırmalar, hodan yağının anne sütünü artırdığına ve şeker hastalığı, epilepsi gibi şikayetleri hafiflettiğine dikkat çekiyor.

Hodan Yağının Faydaları

Linolenik asit

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, hodan yağı yüksek bir GLA veya linolenik asit içeriğine sahiptir. GLA, vücudunuzun prostaglandin E1'e (PGE1) dönüştürdüğü bir tür yağ asididir ve ayrıca diğer tohumlarda ve kuru yemişlerde ve bitkisel yağlarda bulunur.

Bu madde vücudunuzda bir hormon gibi hareket ederek cilt hastalıklarına ve kardiyovasküler sorunlara bağlı iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Hodan yağı, diğer tohum yağlarına kıyasla en yüksek GLA içeriğine sahip olduğu söylendiği için büyük ilgi topluyor.

Cilt bariyerini korur

Araştırmalar, topikal hodan yağı ve diğerinin GLA içeren bitki yağları kullanılarak, hodan yağı antioksidan ve atopik dermatiti olan insanlar için yararlı olabileceğine, anti-inflamatuar etkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Hodan yağının diğer iyi geldiği hastalıklar;

Böbrek üstü bezi sorunları

Diş eti iltihabı

Kalp işlevi

Adet öncesi semptomlar

Hodan Yağının Yan Etkileri

Hodan yağı takviyeleri hala küçük yan etkiler riski oluşturabilir. Bunlar şu şekildedir:

Şişkinlik

Geğirme ve gaz

Baş ağrısı

Hazımsızlık

Mide bulantısı

Kusma

Alerjik reaksiyon belirtileri

GLA'lar ve hodan yağının toksik olmaması gerekiyor. Bununla birlikte, herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisinden şüpheleniyorsanız, doktorunuzu aramalısınız, örneğin:

Kurdeşen

Döküntü

Şişme

Nefes almada zorluk

Ani yorgunluk

Baş dönmesi

Daha az yaygın, ciddi yan etkiler:

Karaciğer hastalığınız varsa veya karaciğerinizi etkileyen ilaçlar kullanıyorsanız veya kanınızın pıhtılaşma yeteneğini değiştiren ilaç kullanıyorsanız, kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Özellikle herhangi bir ameliyattan önce kullanım veya hodanımı doktorunuza bildirin.

Hodan yağının anekdot incelemeleri, kanserojen etkileri konusunda endişeleri artırsa da, işlemden sonra sadece pirolizidin alkaloid bileşiklerinin izleri vardır.

Dikkat!

Bazı hodan yağı formülleri yine de karaciğer sağlığına zarar verebilir, bu nedenle yediğiniz tüm ürünlerin "hepatotoksik PA içermeyen" sertifikalı olduğundan emin olun.

Hodan Yağı Nasıl Kullanılır?

Topikal hodan yağı cildinize uygulanmadan önce bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmelidir.

Kullanmadan önce 30 ml. badem, jojoba veya zeytinyağı başına 12 damla karıştırabilirsiniz.

Yağı etkilenen bölgeye günde iki kez ince bir tabaka halinde uygulayın.

Diğer bir seçenek de yağ ile bir fanilayı kaplamak veya lekelemek ve gömleği cildinize yakın bir yerde giymektir. Bu, arkadaki alanlar için yararlı olabilir.

Klinik araştırmalara göre, yağın tam etki göstermesi birkaç hafta veya ay sürebilir, bu nedenle sabırlı olun ve istenen sonuçlar için ürünü tutarlı bir şekilde uygulayın.

Yama testini mutlaka yapın

Cildinizin büyük bir bölümünde, özellikle egzama döküntüsü üzerinde seyreltilmiş hodan yağı kullanmadan önce bir yama testi yapmak da iyi bir fikirdir. 48 saat içinde cildinizin küçük bir bölümünde herhangi bir tahriş veya alerjik reaksiyon belirtisi görmezseniz, seyreltilmiş hodan yağı daha yaygın kullanım için muhtemelen güvenlidir.