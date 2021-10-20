Hodan otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Hodan otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Hodan otu; Hodangiller ailesine mensup olup, çok senelik bir ot çeşididir. Ülkemiz çapında daha çok Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde yetişmektedir. Yol kenarlarında kendi kendine ortaya çıkan bu ot çeşidi; insan sağlığına olan yararları ile bilinmektedir. Hodan otu, ilkbahar mevsiminde ortaya çıkıp, Ekim aylarına kadar yaşamını sürdüren bir ot türüdür.

Hodan Otu Nedir?

Hodan otu; Hodangiller familyasından olan bir bitki türüdür. Bitkinin boyu 60 santimetreye dek çıkmakta olup, morumsu gövdeye ve yeşil yapraklara sahiptir. Bulunduğu yere göre beyaz, mavi veya pembe çiçeklerle açtığı belirtilebilir. Türkiye çapında en çok Düzce ve Trabzon’da yabani şekilde yetişmektedir. Genellikle Türkiye’nin pek çok yerinde görülen bir bitki çeşididir.

Hodan Otu Ne İşe Yarar?

Hodan otu; insanın sıkıntılarını giderip, cesaretin çoğalmasına yardımcı olan bir bitkidir. Yapılan incelemelere göre hodan otu; böbreküstü bezlerine olumlu etkiler sağlayarak, rahatlık hissi vermektedir.

Hodan Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Hodan otu; dünya çapında Anadolu bölgesinde, Kuzey Afrika ve Güney Amerika taraflarında bolca yetişmektedir. Doğu Anadolu dahil olmak üzere Marmara ve Karadeniz Bölgesinde pek çok değişik bölgede yetiştiği için, adı da farklı bir şekilde tanımlanmaktadır. Hodan otu; Nisan ayında ortaya çıkıp, Ekim ayına kadar bulunabilmektedir.

Hodan Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Halk dilinde; kaldırık, odan, zılbıt, ıspıt şeklinde isimlendirilen Hodan otu; pembe, mavi, beyaz çiçekleri ile tarla ve yol kenarlarında kendi kendine yetişen bir bitki çeşididir. Hodan otu; ilkbahar mevsiminde ortaya çıkarak, sonbahar aylarına kadar bulunabilen bir bitkidir.

Hodan Otu Nasıl Kullanılır? Hodan Otunun Kullanımı

Hodan otu; genel olarak çay şeklinde tüketilmektedir. Kullanımı adına bir tutam kadar Hodan otu, kaynatılan suya konulmalıdır. Demlenmesi için 10 dakika boyunca beklemek yeterli olacaktır. Bunun dışında cilt bakımı için de Hodan otu, yağ şeklinde kullanılmaktadır.

Hodan Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Hodan otunun insan sağlığı açısından birden fazla faydası olduğu söylenebilir. Hodan otu; içermiş olduğu potasyum, kalsiyum ile pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Hodan otunun yararları ise;

- Boğaz ağrılarını iyileştiren özelliği vardır.

- Kalp ve damar sağlığını koruyan göreve sahiptir.

- Kemik sağlığı ve gelişimine olumlu etkileri bulunmaktadır.

- Tansiyonun dengeli olmasına yardımcı olmaktadır.

- Böbreküstü bezlerini uyarıp, cesaret hissini güçlendirmektedir.

- İdrar söken özelliği ile ödem oluşumunu önleme konusunda etkilidir.

- Balgam sökücü özelliği vardır. Balgamdan ötürü oluşan öksürüklerin kesilmesine yardımcıdır.

- Hodan otundan elde edilen yağ; çatlak, sivilce, selülit gibi cilt problemlerine olumlu etki sağlamaktadır.

- İltihapların hızlıca iyileşmesine destek olmaktadır.

- Sinir sisteminin sürekli çalışmasına destektir. Bu sayede stres ve sinire bağlı şekilde depresyon, uykusuzluk gibi problemlerin çözülmesine imkan tanımaktadır.

Hodan Otunun Zararları Var mıdır?

Hodan otunun; çok ciddi zararları olmasa dahi gebelik dönemindeki kadınların tüketmeleri tavsiye edilmemektedir. Aynı zamanda ciddi bir hastalığı olan kişilerin, Hodan otunu tedavi amaçlı şekilde kullanmak isteyen kişilerin de kesinlikle hekimlere danışmaları, hekimlerin önerileri doğrultusunda kullanmaları önerilmektedir.

Hodan Otu Nerede Satılır?

Hodan otunu; aktarlarda bulmak mümkündür.