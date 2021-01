Hobbit Serisi Filmleri - Hobbit Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Fantastik film sevenleri büyülü bir dünyaya davet eden Hobbit serisi, hem görsel efektleri hem de özgün senaryosuyla izleyicilerden tam not aldı. Türkiye'deki sinemalarda da kapalı gişe oynayan seri, Yüzüklerin Efendisi kadar büyük ilgi gördü.

Hobbit Serisi Filmleri ve İsimleri

1- The Hobbit: An Unexpected Journey:

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

2- The Hobbit: The Desolation of Smaug

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları

3- The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı

Hobbit Serisi İzleme Sırası

Hobbit serisini daha iyi anlayabilmek için öncelikli olarak Yüzüklerin Efendisi serisi izlenmelidir. Bir önceki seride yer alan birçok karakter bu yapımda da yer alıyor.

Sinemaseverler öncelikle Hobbit: Beklenmedik Yolculuk filmiyle Peter Jackson'ın beyaz perdeye taşıdığı büyülü dünyaya hızlı bir giriş yapabilir. Daha sonra 160 dakikalık bir görsel şölen olan Beklenmedi Yolculuk film izlenmeli.

Serinin üçüncü ve son filmi olan Beş Ordunun Savaşını izleyerek şimdiden kült filmler kategorisinde yer alan Hobbit serisi tamamlanabilir.

Hobbit Konusu

1- The Hobbit: An Unexpected Journey Konusu:

TA Top 250 listesinin 74. sırasında yer alan Hobbit: Beklenmedik Yolcu, Hobbitlerin gerçek üstü dünyasında geçen fantastik bir öykü anlatıyor. Filmin ana karakteri olan Bilbao Baggins'in tehlikelerle dolu yolculuğunun anlatıldığı filmde Baggins'e büyücü Gri Gandalf ve 13 cüce eşlik ediyor.

Thorin Oakensheild de ekibe katılmasıyla çıktıkları yolculukta tek bir amaçları var: Ejderha Smaug'u yok etmek ve Cüce Erebor krallığını eski özgür ve mutlu günlerine geri döndürmek! Birbirinden tehlikeli yaratıklar ve kara büyü yapan cadılarla mücadele eden kahramanların gölün derinliklerinde bulduğu esrarengiz bir yüzükle kaderleri sonsuza kadar değişiyor.

2- The Hobbit: The Desolation of Smaug:

Serinin ikinci filmi olan Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları filminde macera kaldığı yerden devam ediyor. Bilbao Baggins, buldukları yüzüğü taktıktan sonra büyülenmiş gibi davranmaya başlar. Bu esnada ormanın derinliklerine doğru ilerleyen Hobbitler ve Gri Gandalf, kendileri için tehlikenin asıl şimdi başladığını çok geçmeden fark eder.

İlk filmde olduğu gibi bu filmde de macera ve komedi içe iç geçiyor, fantastik ögeler kaliteli görsel efektler ile birlikte izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

3- The Hobbit: The Battle of the Five Armies:

Hobbitler ve Ejderha Smaug'un kontrolündeki ordusunun savaşını beyaz perdeye taşıyan Beş Ordunun Savaşı filmiyle seri tamamlanıyor. Geçen zaman içerisinde iyice güçlenen Smaug'a karşı Elfler ve Hobbitler birleşir. Ya hep ya hiç diyerek Ejderha ve ordusuyla büyük bir savaşa girerler.

Hobbit Vizyon Tarihi

1- The Hobbit: An Unexpected Journey:

Türkiye de dahil olmak 30'dan fazla ülkede 14 Aralık 2012 tarihinde vizyona girdi.

2- The Hobbit: The Desolation of Smaug:

Serinin ikinci filmi Hobbit: Smaug'un Çorap Toprakları 13 Aralık 2013 tarihinde vizyona girdi.

3- The Hobbit: The Battle of the Five Armies:

Türkiye'deki sinemalarda Beş Ordunun Savaşı adıyla gösterime giren filmin vizyon tarihi 17 Aralık 2014.

Hobbit Oyuncuları

Cate Blanchett

Martin Freeman

Andy Serkis

Ian McKellen

Elijah Wood

Aidan Turner

Richard Armitage

Jamet Nes Bofur

J. R. R Talkien

Ian Holm

​​​​​​​Hugo Weaving