Hitman Serisi Filmleri - Hitman Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Hitman serisi son derece başarılı olan ve izleyicide merak uyandıran bir film olmuştur. Aynı zamanda bir bilgisayar oyununun ismidir. Dünya üzerinde oyunu oynayan milyonlarca kişi bulunmaktadır. Durum böyle olunca bu oyunun filminin çıkması kaçınılmaz oldu. Bol çatışmalı ve aksiyonlu olan bu bilgisayar oyunu sinema uyarlamasında yine özünü korumayı başardı. Bilgisayar oyununda olduğu gibi filmdede bolca çatışma ve aksiyon dozu yüksek sahneler yer aldı.



Hitman serisinin ana karakteri Ajan 47 ismindeki bir ajandır. Bu ajan son derece hızlı ve dövüş sanatlarında fazlasıyla başarılıdır. Aynı zamanda çok iyi silah kullanmaktadır. Korkusu olmayan ve düşmanlarını öldürmekten çekinmeyen bu ajan soluksuz bir macerada kendisini bulacaktır. Görsel efektler ve hareketli müzikler eşliğinde başarılı bir aksiyon filmi ortaya çıkmıştır.



Hitman Filmleri ve İsimleri



İlgi çeken bir seri olan Hitman serisi bolca çatışmanın ve merak uyandıran gizemlerin olduğu bir seridir. Serideki filmlerin isimleri şöyledir; Hitman ve Hitman 2: Ajan 47.



Hitman Serisi İzleme Sırası



Hitman serisine ait 2 film bulunmaktadır.



Serinin izleme sırası;



1. Hitman



2. Hitman 2: Ajan 47





Hitman



Serinin ilk halkası olan Hitman filminde Ajan 47 ilk kez karşımıza çıkacaktır. Bu ilk filmde Ajan 47’nin yaşantısı ve başına gelen olaylar aksiyonu bol sahneler eşliğinde sunulmuştur.



Hitman Konusu



Belirtilen hedefleri öldürmek için yetiştirilen Ajan 47 aldığı bir iş sırasında tuzağa düşürülür. Doğu Avrupa’da tuzağa düşen Ajan 47 bununla ilgili bilgi toplamak ve gerçeği öğrenmek için harekete geçer. O harekete geçtiği sırada onu durdurmak isteyen Rus ordusu ve İnterpol zaman kaybetmeden peşine düşer. Ancak, Ajan 47 son derece iyi eğitilmiş ve öldürmek için görevlendirilmiş güçlü bir tetikçidir. Aldığı görevleri başarıyla yerine getirmek için büyük mücadele ortaya koymaktadır. Peşindeki katillerden, askerlerden ve özel ajanlardan kurtulmak için aksiyon dolu bir çatışmanın içine girmek zorunda kalacaktır.



Hitman Vizyon Tarihi



Filmin gösterim tarihi 7 Aralik 2007.



Hitman Oyuncuları



Timothy Olyphant

Olga Kurylenko

Ulrich Thomsen

Henry Ian Cusick

Robert Knepper

Dougray Scott



Hitman Yönetmeni



Xavier Gens



Hitman Bütçesi



24 milyon Usd



Hitman Hasılatı



101 milyon Usd



Hitman 2: Ajan 47



Hitman serisinin ilk filmi güzel bir başarı yakalayınca yeni bir hikaye ile macera kaldığı yerden devam etti. Serinin devam filminde durdurulamaz bir ajan olan Ajan 47 tekrar karşımız çıkıyor. Bu sefer işi göründüğünden daha zordur ve karşısında güçlü düşmanlar vardır.





Hitman 2: Ajan 47 Konusu



Ajan 47, iyi bir eğitim almış ve ensesinde yer alan barkodun son iki hanesindeki rakam ile tanınmaktadır. Ondan önce yapılmış olan 47 ajan vardır ve o bu ajanların bir klonudur. Geçmişini öğrenmek ve birçok sırrı açığa çıkarmak için destansı bir savaşa girmesi gereklidir.



Hitman 2: Ajan 47 Vizyon Tarihi

Filmin gösterim tarihi 21 Ağustos 2015.



Hitman 2: Ajan 47 Oyuncuları



Rupert Friend

Dan Bakkedahl

Zachary Quinto

Ciarán Hinds

Hannah Ware



Hitman 2: Ajan 47 Yönetmeni



Aleksander Bach



Hitman 2: Ajan 47 Bütçesi



35 milyon Usd



Hitman 2: Ajan 47 Hasılatı



82 milyon Usd