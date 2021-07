His Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? His Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? His Taşı Faydaları Ve Özellikleri

His taşı, üzerinizde (teninize değer vaziyette) bulundurduğunuz taktirde duygu durumunuza göre renk değiştiren bir taş çeşididir.

His Taşı Nedir?

His Taşı, ruh haline göre renk değiştiren bir taştır. Bu nedenle her ruh hali için pek çok anlamı vardır. Bu taş Orta Asya'da oldukça nadir bulunur ve ülkemizde de nadir olarak bulunan bir taştır. Elde yaklaşık 12 renge dönüşen bu taşlar hislerinizi açığa vurur. Renk, kullanıcının duygusal durumuna bağlı olarak yani; vücut sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir.

His Taşı Ne İşe Yarar?

His taşının her renginin farklı bir anlamı vardır. Elinize aldığınız andan itibaren rengini değiştirmeye başlar. Sarı mutluluk, Mavi stres, Koyu yeşilse üzgünsün demektir. Yeşil kıskançlık, Kırmızı öfke, Mor hassasiyet ve Turuncu hoşlanma anlamına gelir. Diğer yandan stresinizi azaltmanıza yardımcı olurken, kötü enerjinin çevrenizden uzaklaşmasını sağlar.

His Taşı Nerelerde Bulunur?

His taşı genellikle takı ve toka ürünlerinin bulunduğu yerlerde satılmaktadır. Fakat bu taşların geneli sahtedir. Çünkü his taşını bulabileceğiniz yegane yerler Doğal Taş satan zanaatkarlardır.

His Taşı Nasıl Anlaşılır?

His taşı kişinin hissiyatına göre renk değiştirmektedir ve bu işlemi 2 dakika içerisinde yapar. Bu yüzden herhangi bir yerden his taşını satın almadan önce elinize alın ve renk değiştirip değiştirmediğini kontrol edin.

His Taşı Nasıl Kullanılır?

His taşı genellikle mücevher sektöründe kullanılmaktadır. Kolye, yüzük, bileklik yapımında his taşları oldukça modern ve şık bir görünüm sunarken aynı zamanda hislerinizi tanımlamanıza da yardımcı olur. Diğer yandan tesbih yapımında da kullanılan bir taş çeşididir. His taşları duygu durumlarını belli etmesinden dolayı herhangi bir ev eşyasında ya da süs eşyasında kullanılmaz.

His Taşı Faydaları Nelerdir?

His taşları yalnızca hislerinizi belli etmenizi sağlamaz. Aynı zamanda;

Stresi engeller ve stresli olduğunuzda rahatlamanızı sağlar,

Kişisel enerjinizi yükseltirken, kötü enerjiyi üstünüzden atmanızı sağlar,

Auranızı her daim parlak ve temiz gösterir,

Uyurken His Taşını üzerinizde bulundurmak daha derin ve doğru bir uyku uyumanızı sağlar,

Ayrıca sabah uyandığınızda kendinizi çok daha zinde hissetmenize de yardımcı olur.

His taşları genelde meditasyon esnasında da kullanılır. Özellikle bazı üstatlar meditasyon öğrencilerine bu taşları vererek, meditasyon esnasında duygu durumlarını taşlar üzerinden kontrol eder.

His Taşı Özellikleri Nelerdir?

His taşının en önemli özelliği duygu durumunuzu yansıtmasıdır. Diğer yandan sizi stresten uzak tutar. His taşlarının %80'i doğaldır, %20'si ise sentetiktir. Yapısında volkanik lav taşı bulunmaktadır. %20'lik sentetik alanın herhangi bir zarar verme durumu yoktur. Kırmızı, Koyu Yeşil, Yeşil, Mavi, Sarı, Mor ve Turuncu renklerine dönüşür. Her bir rengin bir anlamı vardır. Bu renkler sizin duygu durumunuzla ortaya çıkar.

His Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Kolye, tesbih ve yüzün yapımı taşın popüler kullanım alanlarıdır.

His Taşı Temizliği ve Bakımı

His taşları genel olarak işlevselliğini kaybetmez. Fakat bakımı aksatıldığında renk değişimlerini zamanla kaybedecek ya da daha soluk renkler gösterecektir. His taşları genel bir temizlik ve bakım ister. Ellerinizi yıkarken kullandığınız aksesuara bağlı olarak His taşınızı da suyla ovuşturarak yıkayabilirsiniz. Eğer gümüş bazlı bir his taşı kolyeniz ya da yüzüğünüz varsa gümüş parlatıcı ve temizleyiciler iş görecektir.