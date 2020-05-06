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Hipokloröz Asit Nedir? Hipokloröz Asit Dezenfektan Olarak Kullanılabilir mi?

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Hipokloröz Asit Nedir? Hipokloröz Asit Dezenfektan Olarak Kullanılabilir mi?
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"Su ve tuzun elektrolize edilmesiyle oluşan hipokloröz asit hakkında bilgi veren Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, doğal dezenfektanlar hakkında bilgi verdi. "

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı korunmak için sabun ve suyla yapılan el temizliği önem taşıyor. Su ve tuzdan oluşan hipokloröz asit etkili bir dezenfektandır.

Tuz ve suyun birlikte özel düzeneklerle elektrolize edilmesi ve elde edilen çözeltinin içerisindeki yoğunlukla olan bileşen hipokloröz asittir. Bu; bakterileri, virüsleri öldüren etkin bir dezenfektan ya da antiseptik bir madde olarak yer alır.

VÜCUDUMUZ DA ÜRETİYOR

Vücudumuzda, dışarıdan giren virüs, bakteri herhangi bir yabancı maddeyi hücre içerisine alarak temizleyen hücrelerimiz var. Hipokloröz asit içerisinde, fizyolojik olarak vücutta üretilen, bakterilerin ve virüslerin öldürülmesinde kullanılan fizyolojik bir moleküldür

ETKİN BİR DEZENFEKTAN

Hipokloröz asidin yer aldığı ruhsatlı bazı ürünler var ve bunların içerisinde elektro aktif su denilen bir ürün bulunuyor. Bununla ilgili hazır ürünler var. Hipokloröz asit su ve sofra tuzunun özel düzeneklerle elektroliz yöntemiyle ayrıştırılmasıyla oluşan bir ürün olarak karşımıza çıkar.

SEBZELERİ HİPOKLORÖZ ASİT İLE YIKAYABİLİRSİNİZ

Kullanıldığı anda çevrede hemen etkisini gösterebilir. Çevrede kalma özelliği yok. İnsan ve çevre sağlığı için güvenli. Her alanda kullanılabilir. Sebzelerin ve meyvelerin dezenfektesinde, yüzeylerde kullanılabilir. Ruhsatlı, yara iyileştirmede, pansumanda kullanılan ürünler bile var.

SAKLAMA KOŞULLARINA UYULDUĞUNDA 12 AY DAYANABİLİR

Ağzı açık kalmamalı, havayla temas etmemeli ve ışıktan uzak durmalı. Kapalı olduğu ortamda en az 12 ay dayanabilir. Her ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Basit bir çeşme suyunu bile şişesinin içinde doğrudan güneş ışığına maruz bıraktığımız anda plastik şişenin içerisinden suyun içerisine başka maddeler girebilir.

Evde oyun hamuru nasıl yapılır?Evde kaldığımız bu günlerde çocuklarınızla yapabileceğiniz etkinliklerle eğlenceli saatler geçirebilirsiniz. Renkli oyun hamurları çocukların yaratıcılıklarına ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunur. Sevde Aksu Taner'in evde oyun hamuru tarifi ile fazla vaktinizi almadan kendi oyun hamurunuzu hazırlayabilirsiniz.
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