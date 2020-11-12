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Güzellik Bakım

Hint yağının saçınız ve cildiniz için 4 faydası

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Hint yağının saçınız ve cildiniz için 4 faydası
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"Hint yağı; Afrika, Hindistan ve Güney Amerika'da bulunan hint bitkisi olarak da adlandırılan Ricinus communis bitkisinden elde edilir. Saç, cilt ve hatta kirpikler için kullanılabilen doğal bir nemlendirici görevi görür. Peki saç ve cilde faydaları nelerdir, hint yağı günlük bakım rutinine nasıl eklenir? "

Hint yağı, cildi kolajen hasarına ve kırışıklıklara neden olan serbest radikal hasarından koruyan güçlü bir antioksidan olan risinoleik asit ile yüklüdür. Pul pul olan cildi yumuşatır ve daha yumuşak hissettirir. Aynı zamanda cilt üzerinde bir bariyer sağlayabilir ve nem kaybına karşı koruma sağlayabilir. Saç için, pürüzsüzlüğü ve parlaklığı iyileştirmek için bir kayganlaştırıcı ve yumuşatıcı görevi görür. 

Hint yağı güzellik ve cilt bakımı rutininize nasıl eklenir?

1- Kaşlarınızı ve kirpiklerinizi güçlendirin

Her gün biraz hint yağı uygulamak kirpiklerinizi ve kaşlarınızı beslemenize yardımcı olabilir. Nemlendirici faydaları nedeniyle, hint yağı kılların kondisyonuna ve kalınlaşmasına yardımcı olabilir.

2- Parlak, sağlıklı saçlara kavuşun

%100 saf hint yağını haftada iki ila üç kez saç uçlarınıza sürün, düzenli uygulamada saçınızın pürüzsüzleşip parladığını göreceksiniz. 

3- Sert cildi nemlendirin

Nemlendiriciyi uyguladıktan sonra dizlerinize, dirseklerinize ve diğer kuru bölgelere nem katmak için hint yağı sürün. Gerektiğinde günde bir ila iki kez de kullanılabilir.

4- Tırnak etlerini şekillendir

Hint yağı tırnaklarınızda da harikalar yaratır. Tırnaklarınızı güçlendirmek ve beslemek için bir pamuğa hint yağı döküp masaj yaparak parmaklarınıza yedirin. 

Hint yağının herhangi bir yan etkisi var mı?

Cilt bakımında hint yağı genellikle cilde uygulanmadan önce bir taşıyıcı yağda seyreltilir. Düz hint yağı uygulamak ciltte tahrişe, iltihaplanmaya ve kuruluğa neden olabilir. Üzüm çekirdeği gibi taşıyıcı yağlarla seyreltilmiş formülleri uyguladığınızdan emin olun.

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