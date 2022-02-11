Hint Yağı Zayıflatır mı, Ne İşe Yarar? İşte Hint Yağının Faydaları

Fazla kilolu olmak, özgüven sorunlarına, sosyal kaygıya ve hatta depresyona neden olabilir . Bu kadar çok sayıda insanı etkileyen ve ciddi tıbbi ve sosyal sonuçları olan bir şey için, insanların durumla başa çıkmalarına yardımcı olmak için doğal yöntemler araştırılır. Kilo vermek için en doğru yöntem diyet ve egzersiz olsa da bazen doğal ürünlerden yardım isteme ihtiyacı duyulabilir. Hint yağı da bunlardan biridir. Ancak mutlaka bir uzmana danışılmalı ve sonrasında kullanılmasında fayda vardır.

Hint yağı ne işe yarar?

Hint yağı aslında temelde bir müshildir. Ancak Hint fasulyesi olarak bilinen bu tohumlar, risin adı verilen zehirli bir madde içerdiklerinden zararlı olabilir. Tohumların ekstraksiyon aşamasında geçirdiği ısıtma işlemi sayesinde yağ zararsız hale gelir

Yağ, mide rahatsızlıkları ve uykusuzluk dahil olmak üzere farklı amaçlar için kullanılabilir ve yutulabilir. Belki de en sık müshil olarak kullanılır.

Hint yağı zayıflatır mı?

Hint yağı, bu müshil nitelikleri nedeniyle bir kilo verme ürünü olarak kabul edilir .

Risinoleik asit olarak bilinen doğal bir kimyasal içerdiğinden, hint yağı aslında bağırsak hareketini uyarmaya yardımcı olur ve kilo kaybına neden olabilecek kabızlığı giderir. Hint yağının kilo vermeye yardımcı olma gücü yalnızca bu öncülde yatmaktadır.

Özellikle kabızlığın giderilmesi için tasarlanmış tıbbi olarak test edilmiş ve doğrulanmış daha fazla ürün olduğundan, özellikle herkes için çalışmadığından hint yağına çok fazla güvenilemez

Hint yağının metabolizma hızını yavaşlattığını veya acıkma oranını azalttığını gösteren hiçbir bulgu yoktur.

Sonuç olarak Hint yağı vücuttan fazla suyun ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur, direkt olarak zayıflatmaya bir etkisi olmaz.