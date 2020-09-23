Hindistan cevizi yağıyla parlak saçlara kavuşmanın 6 yolu

Hindistan cevizi yağı saçlara nasıl etki eder?



Saç bakımında Hindistan cevizi yağının etkili olmasının birkaç önemli nedeni vardır. Bunlardan biri lifler için iyi bir nemlendirici olması. İçeriğindeki hafif moleküller sayesinde, saç gövdesine kolayca nüfuz edebilir ve diğer yağlardan daha iyi emebilir. Yüksek nem içeriği ile birleştiğinde, Hindistan cevizi yağı saç tellerinin üzerine yapışmaz ve ağırlaştırmaz.

Buna ek olarak saçın proteini tutmasına da yardımcı olabilir. Hindistan cevizi yağındaki belirli yağ asidi türü proteine ​​doğru çekildiğinden saç tellerinizi güçlendirir ve oldukça etkili bir saç bakımı tedavisi sağlar.

Hindistan cevizi yağı nasıl uygulanır?

Hindistan cevizi yağını saça nasıl uygulayacağınız tamamen onu nasıl kullanmak istediğinize bağlıdır. Derinlemesine bakım yapan bir saç maskesi, bir çözücü veya ayrık uçlu tedaviden biraz farklı bir uygulama gerektirir. İşte yağı saçınızda kullanmanın 6 yolu…



Saç maskesi

Birkaç yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını kısık ateşte eritin ve bir kaseye aktarın. Sıcak Hindistan cevizi yağını saç diplerine masaj yapın ve uçlarına yedirerek uygulayın. Ardından saçınızı geniş dişli bir tarakla tarayın. Saçı duş bonesi veya ılık havluyla 10-30 dakika kadar bu şekilde bekletin. Hindistan cevizi yağını ılık suda yıkamak için koruyucu bir şampuan kullanın ve soğuk suyla durulayın.







Saç masajı



Etkili bir saç masajına başlamadan önce parmaklarınızı Hindistan cevizi yağı ile ıslatın. Bu doğal yağ sağlıklı saçlarınızın uzamasını desteklerken saç derisini nemlendirmeye yardımcı olur. Sonuçta, nemlendirilmiş bir saç derisi mutlu bir saç derisidir.

Genel olarak, saç masajları kan dolaşımını hızlandırır ve oksijeni sağlamaya yardımcı olduğu için saçların uzamasını destekler. Masaj sırasında Hindistan cevizi yağı kullanmak ise saç derisine sağlıklı bir katkıdır.

Belirgin buklelere sahip olmak için



Hindistan cevizi yağı değerli bir şekillendiricidir. Saç kurutma makinesi kullanmıyorsanız, duştan sonra yağı uygulayarak buklelerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz. Bu şekilde saçınıza parlaklık kazandırmanın yanında, mevsimsel etkenlere karşı da güçlü bir kalkan elde etmiş olursunuz.



Zor taranan saçlarda

Özellikle kabarık ve kolay çözülmeyen saçlar için etkili bir çözüm olarak kullanılan Hindistan cevizi yağını taramaya başlamadan hemen önce uygulayabilirsiniz. Daha kolay bir kullanım için bir sprey şişesine boşattığınız yağı, az miktarda suyla seyreltebilirsiniz.



Bebeklerin saç bakımında



Bebeklerin hassas saç bakımlarında, bir Hindistan cevizi yağı, gereksiz kalıntı bırakmadan gerekli kontrol için mükemmel bir üründür. Bu şekilde, ince saç tellerine zarar vermeden yenilerinin çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.



Saç kırıklarını gizlemek için

Kırık uçları onarmada kesin bir yol olmasa da Hindistan cevizi yağı, bu yıpranmaları gizleyerek saçın daha sağlıklı ve daha az kırılgan görünmesine yardımcı olabilir. Yağ, saçınızın ince görünmesi ve yıpranması durumunda tellere biraz yoğunluk da katabilir.