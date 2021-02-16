Hindistan Cevizi Nasıl Yetişir? Hindistan Cevizi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Hindistan cevizi, palmiyegiller familyasına dahil olan tropikal bir meyvedir ve Hindistan cevizi ağacında yetişir.



Hindistan Cevizi Nasıl Yetişir?



Hindistan cevizi tropikal bölgelerde yetişen bir ağaçtır. Bu ağacın meyvesi Hindistan cevizi adını alır. Sert kabuklu ve içinde sıvı bulunan Hindistan cevizi, kabuğu soyulduktan sonra tüketilebilir. Oldukça yağlı bir yapıya sahip olan Hindistan cevizi meyvesinden elde edilen yağ, çeşitli yemek ve salatalarda kullanılabilir.



Kumlu topraklarda yaşamayı seven Hindistan cevizinin tarihinin 15 milyon yıl öncesine kadar uzandığı düşünülmektedir. Boyu 30 cm'e kadar uzayabilen Hindistan cevizi ağaçlarında oluşan meyveler, yaklaşık 10-25 cm çapa sahip olurlar. Hindistan cevizi ağaçları yaklaşık 60 yıl boyunca meyve üretir. Bu meyve insan vücudunda pek çok açıdan faydalıdır. Hindistan cevizi yapı vücut tarafından çok hızlı emildiği ve hemen kullanıldığı için faydalı yağlar arasına girer.



Hindistan Cevizi Nerede Yetişir?



Hindistan cevizi ağacı tropikal iklim kuşağına uyum sağlamış bir ağaçtır. Hindistan cevizi ağacının meyvesi gençken rengi yeşildir. Kurumaya ve olgunlaşmaya başladıkça Hindistan cevizi ağacının meyvesi yavaş yavaş koyu kahverengi rengine dönmeye başlar. Hindistan cevizi ağacının meyvesi yaşken de kuruyken de tüketilebilir. Meyvenin içinde bulunan su meyve suyu gibi meyve delinerek içilebilir. Meyvenin kabuğunun altında kalan sert dokulu zar ise direkt olarak yenilebilir.



Farklı tarifleri lezzetlendiren Hindistan cevizi, dünyadaki tropikal iklim kuşağında bulunan ülkelerin tamamında yetiştirilebilir. Türkiye'de Hindistan cevizi yetiştirmek için uygun bir ortam bulunmamaktadır.



Hindistan Cevizi Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Hindistan cevizi yetiştiriciliği ülkemizde yapılamamaktadır. Ülkemiz tropikal iklim kuşağında bulunmaz. Hindistan cevizi ise tropikal iklim kuşağını sever. Bu nedenle de ülkemiz Hindistan cevizi yetiştiriciliği için elverişli bir ortama sahip değildir.



Hindistan Cevizi En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Hindistan cevizi yetiştiriciliği bütün tropikal ülkelerde yapılabilmektedir. Dünyadaki Hindistan cevizi üretimi en fazla Endonezya, Hindistan ve Filipinler'de yapılır. Tropikal ülkelerin yanı sıra; Sri Lanka, Malezya, Fildişi Sahilleri ve Tayland gibi ülkelerde de yetişmeye uygundur.