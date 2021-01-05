Hindistan Cevizi Cipsi Nasıl Yapılır?

Bu tarif için ihtiyacınız olan tek şey olgun bir Hindistan cevizi, bir soyucu ya da mandolin kesici, fırın veya kurutucudur. Hindistan cevizini kırmak için hangi yöntemi seçtiğinize bağlı olarak, bir çekiç veya tokmak da gerekebilir.



ADIM ADIM HİNDİSTAN CEVİZİ CİPSİ TARİFİ



1. HİNDİSTAN CEVİZİNİ KIRIN



Sadece bir çekiç kullanın ve Hindistan cevizinin ortasına vurun, vurduğunuzda çevirin (kaymasını önlemek için altında bir mutfak havlusu ile sıkıca tutun). Hindistan cevizi çatlamaya başlayacak ve sonra çekip açabilirsiniz. Hindistan cevizi suyunu ister için isterseniz bir bardağa boşaltın.



2. HİNDİSTAN CEVİZİ ETİNİ ÇIKARTIN



Hindistan cevizinin eti ile kabuk arasına girmek için bir ince bıçağı kullanın. Hindistan cevizinin ve kabuğunun arasında bıçağı dolaştırın, birkaç seferden sonra gevşeyecektir. Bunu yaparken bazı parçalar kırılabilir, bu tamamen normaldir.



3. ETİ SOYUN



Bir sebze soyucu kullanarak Hindistan cevizinin kahverengi kabuğunu soyarak başlayın. Ardından, bir sebze soyucu veya mandolin kesici kullanarak Hindistan cevizini cips / pul halinde soyun.



4. CİPSLERİ KURUTUN



Fırın yöntemini kullanıyorsanız, Hindistan cevizi cipslerini tek bir katman halinde büyük bir fırın tepsisine yayın ve yaklaşık bir saat 60ºC / 140ºF'de kurutun. Fırına bağlı olarak bu süre daha da uzun sürebilir. Yanmalarını önlemek için her 10 dakikada bir kontrol edebilirsiniz.



Hindistan cevizini kurutucuda kurutmak için - 40ºC / 105ºF'de yaklaşık 4-6 saat kurutun.



Depolamak için hava geçirmez bir kaba aktarmadan önce tamamen soğumaya bırakın.

HİNDİSTAN CEVİZİ CİPSİNİ SAKLAMA



Şekersiz kurutulmuş Hindistan cevizi cipslerini hava geçirmez bir kapta 6 ay boyunca veya buzdolabında (muhtemelen 8-10 ay) veya dondurucuda veya 12 aya kadar saklayabilirsiniz.



KIZARMIŞ HİNDİSTAN CEVİZİ GEVREĞİ İÇİN



Kızarmış Hindistan cevizi gevreği aromasını istiyorsanız, Hindistan cevizi fırında açık kahverengi olana kadar daha uzun süre bırakabilirsiniz. Alternatif olarak, cipsleriniz kuruduktan ve saklandıktan sonra, gerektiğinde tek tek porsiyonları bir tavada kızartabilirsiniz. Yapışmaz tava kullanırsanız, orta-düşük ısıda ve yağsız ortamda yalnızca birkaç dakika sürer.