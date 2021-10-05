Hindistan Cevizi Besin Değerleri: 100 Gr Hindistan Cevizi Kaç Kalori? Protein ve Karbonhidrat Değerleri..
"Her meyve ve sebze her ülke de yetişmeyebilir. Bunun nedeni ise toprak yapısı ve iklimdir. Ülkemizde birçok meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak tropikal olan meyveler yetişmemektedir. Tropikal meyvelerin başında ise Hindistan cevizi gelmektedir. Peki, Hindistan cevizi kaç kaloridir? Hindistan cevizi besin değerleri nelerdir? Protein ve karbonhidrat değeri kaçtır detayları ile derledik."
Hindistan cevizi, ilk olarak akla pasta süslemelerinde gelse de bu meyve çiğ olarak tüketilebildiği gibi sıvı olarak da tüketilmektedir. Ayrıca güzellik ve bakım sanayide de kendine yer edinen Hindistan cevizi birçok amaçla kullanılmaktadır.
Hindistan Cevizi Besin Değerleri
Bir tropikal meyve olan Hindistan cevizi oldukça kalın bir kabuğa sahiptir. Besin değerleri ise şu şekildedir; 356 mg potasyum, 20 mg sodyum, 32 mg magnezyum ve 33 gr yağ şeklindedir.
100 Gr Hindistan Cevizi Kaç Kalori?
100 gr porsiyon Hindistan cevizi içerisinde toplamda 354 kalori bulunmaktadır.
Protein ve Karbonhidrat Değerleri
Yüksek oranda besin maddeleri içeren Hindistan cevizi içerisinde 3 gr protein ve 15 gr karbonhidrat bulunmaktadır.