Hindistan Cevizi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Hindistan Cevizi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Hindistan cevizi ağacı tropikal iklimlerde yetişmekte olan bir ağaçtır. Palmiyegiller familyasından olan bir ağaçtır. Oldukça uzun boya sahip olan ağaçlarda yetişmekte olan hindistancevizi meyvesi kabukları tüylü, içi beyaz ve dışı kahverengidir. Yüzyıllar boyunca alternatif tıpta kullanılmıştır. İçeriğinde K, A ve C vitaminleri bulunmaktadır bu sebeple, beden, saç ve cilt sağlığı için oldukça faydalıdır.



Hindistan Cevizi Ağacı Nedir? Hindistan cevizi Ağacı Hakkında Bilgi



Palmiye türü olan ağaçlardan bir tanesi olan Hindistan cevizi ağacı sevilen meyvelerden birine sahiptir. Sahip olduğu meyvesi yenilen, genel olarak sıcak ülkelerin ağacı olarak bilinen ve ticareti yapılan bir meyvedir. Dünyanın neredeyse her yerinde tüketilmekte olan Hindistan cevizi taze olarak veya toz olarak her yerde bulunabilmektedir. Kahverengi sert kabuğu olan Hindistan cevizi meyvesi rahatlıkla soyulabilen bir meyve değildir. İçerisinde yer aran suyu büyük olan ve keskin ola bir bıçakla temizlendikten sonra içilebilir. Suyuyla birlikte içindeki kalın beyaz olan kısım da yenilerek tüketilebilir. İç kısmı da suyu da oldukça faydalıdır.



Hindistan Cevizi Ağacı Latince İsmi Nedir?



Hindistan cevizi ağacının Latince ismi Arecaceae şeklindedir.



Hindistan Cevizi Ağacının Özellikleri



Yaklaşık olarak 25 metre kadar boyu olabilen bir ağaçtır. Yenilebilen sert meyveye sahiptir. Genel olarak ılıman iklimlerde yetişmekte olan bir ağaç türüdür. Hindistancevizi meyvesinin içerdiği faydalar sebebiyle tüm dünyada bilinen, tanınan ve tüketilen bir meyvedir. Bir hindistancevizi ağacı 100 ila 120 yıl kadar yaşayabilmektedir. İlk olarak 9 ila 10 sene arasında meyve vermeye başlamaktadır. Lif deposu olarak tanımlanabilecek bir meyve olan hindistancevizi şeker dengesinin de sağlanabilmesi için oldukça önemli bir meyvedir. Gün içerisinde enerjik olabilmek içinde bolca tüketilebilir.



Hindistan Cevizi Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Hindistan cevizi ağacının ekim zamanı ilkbahar zamanıdır.



Hindistan Cevizi Ağacı Nerede Yetişir?



Hindistancevizi ağacı Malezya, Sri Lanka, Fildişi, Tayland gibi tropikal ülkelerde yetişmektedir. Türkiye’de ise kış ayalarının kurak olduğu ve yaz aylarının bol yağışlı olduğu yerlerde yetişebilmektedir.



Hindistan Cevizi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Tam olarak güneş alan ve iyi drene olan ya da kumlu olan bir alan belirlenmelidir. Hindistancevizini ekebilecek olan alan kazılır. Toprak iyice sulanır. Filizlenmiş olan hindistancevizi kazılan alana yerleştirilir. Üzeri kapanır. Eğer yağmur olmazsa veya yetersiz olursa haftada bir defa sulama yapılır. 6 aylıkken gübreleme yapılır.



Hindistan Cevizi Ağacı Yaprak Döker mi?



Hindistan cevizi ağacı yaprak döken bir ağaç değildir. Hindistancevizi ağacı yıl boyunca yeşil kalır.



Hindistan Cevizi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Hindistan cevizi ağacını düzenli olarak bir hafta içinde bir kez sulanmalıdır. İlk olarak 6 aylık olunca gübreleme yapılmalıdır ve daha sonra düzenli olarak gübreleme yapılabilir.



Hindistan Cevizi Ağacının Faydaları Nelerdir?



Hindistan cevizi içeriği açısından trans zeatin olarak oldukça zengindir. Bu sayede yaşlanmayı önlemektedir. Yüzde ve cildin diğer yerlerinde oluşan sarkmalar ve kırışıklıklara karşı oldukça etkilidir. Aynı zamanda antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkisi bulunmasından dolayı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.



Hindistan cevizi açlığı bastırmak konusunda da oldukça etkilidir. Uzun bir süre besin alınamayacaksa kişinin kendisini tok hissetmesini sağlayarak kolay zayıflamaya yardımcı olur. İçeriğinde bulunan potasyum, bakır, çinko, demir, magnezyum, kalsiyum nedeniyle epilepsi tedavisinde, kemik sağlığını korumakta ve idrar yolları enfeksiyonunda kullanılabilir.



Çok sayıda şampuan markası hindistancevizini kullanmaktadır. Hindistancevizi ciddi şekilde besleyici ve nemlendiricidir. Saçlara parlaklık kazandırır, canlılık kazandırır, daha güçlü olmasını sağlar. Saçlarda dökülme ve kuruluk azalır. Çok iyi bir nemlendiricidir. Hem saçların hem de cildin nemlenmesi için kullanılabilir.



Cilt için, saç için olan ve iç organlar için olan faydaları için hem harici olarak kullanılabilir hem de ağız yolu ile düzenli olarak tüketilebilir. Aynı zamanda düzenli olarak cildine hindistancevizi yağı uygulayan kimselerin cilt kanserine yakalanma oranları oldukça düşük olmaktadır. Aynı zamanda saçlarda meydana gelebilecek olan kepeklenme sorununun da önüne geçebilmektedir. Hindistancevizinin hem sütü, hem içi hem de yağının o kadar çok faydası bulunmaktadır ki saymakla bitmeyecek kadardır. Hindistancevizinin bu kadar çok şeye fayda sağlaması kendisinin dünyaca ünlü olan bir meyve olmasını sağlamıştır.