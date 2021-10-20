Hindiba otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Hindiba otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Hindiba otu, boyu 1 metreye ulaşabilen çok yıllık bitki türlerinden biridir. Yol kenarlarında ve bayırlarda kendiliğinden yetişen hindiba otu, sağlığa yararlı vitamin ve minerallere sahiptir.

Hindiba Otu Nedir?

Boyları 1 metre olabilen hindiba otu, bileşikgiller familyasının bitki türüdür. Ser gövdesi olan hindiba otunun yaprakları, açık mavi rengindedir. Anadolu'da birçok yerde kendiliğinden yetişen hindiba otu, yemeklerde sıkça kullanılan bitkilerden biridir. Vücut direncini arttırdığı bilinen hindiba otu, geçmiş dönemlerden bu yana uzmanlar tarafından insanlara önerilmektedir.

Hindiba Otu Ne İşe Yarar?

Hindiba otu, vücudun birçok bölgesinde işe yarayan bitkidir. Düzenli kullanımda, kolesterol düşürücü yararı olduğu söylenebilir. Vücudun direnç seviyesini arttırdığıyla ilgili örnek çalışmalar yapılmıştır.

Hindiba Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Nemli, sıcak veya kumlu topraklarda kolaylıkla yetişebilmektedir. Hindiba otunun en çok bulunduğu yerler, Güney Avrupa ve Orta Avrupa kısımlardır. Anadolu'da çok çeşitli hindiba otu yetişmektedir.

Hindiba Otu Hangi Mevsimde Olur?

Çok yıllık otsu bitki türü olan hindiba otu, ilkbahar mevsiminin ortalarında yetiştirilebilir. Çiçekleri ilkbahar sonuna kadar dökülmez. Bu dönemlerde toplanması önerilir.

Hindiba Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Ülkemizin topraklarını seven hindiba otunun yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Gereken şartlar sağlanırsa, bahçe veya tarla gibi yerlerde yetiştirilmesi mümkündür.

Hindiba Otu Nasıl Kullanılır?

Hindiba otunun iki tür kullanım şeklide bulunur. İlki kurutulduktan sonra çay formuna getirilip kullanılmasıdır. Diğeri ise çiçeklerinden çıkan sütün cilt bakımında kullanımıdır.

Hindiba Otunun Kullanımı

Hindiba otunu çay formunda hazırlamak için kendinize göre 1 bardak suyu kaynatın. İçerisine 1 çay kaşığı hindiba otu ekleyip 5 dakika bekletin ve afiyetle için. Her bardak su için 1 çay kaşığı hindiba otu kullanabilirsiniz.

Hindiba Otu Faydaları Nelerdir?

Hindiba otu kolesterolü dengeleyici bitkilerden biridir. Ayrıca kalp dostu olduğu bilinmektedir.

Hindiba otu vücutta bulunan toksinlerin atılmasını sağlar. Kanserli olan hücrelerin vücudun diğer alanlarına yayılmasını engeller.

Karaciğer dostu olan hindiba otu, bu organın daha işlevsel çalışmasına destek olur.

Hindiba otu tüketildiğinde tokluk hissi yaratan bitki türlerinden biridir. Bu nedenle çok yemekten şikayet edip kilo vermek isteyenlerin kullanabileceği bitkidir.

Salatalarda çok tüketilen hindiba otu özellikle hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinde tercih edilebilir.

Egzama ve kaşıntı problemlerini gidericidir.

Kan oluşturucu özelliği olan hindiba otu aynı zamanda kan içerisini temizleyici etkisi yaratabilir.

İdrar bölgesindeki her türlü iltihabın kurutulmasına yardımcı olur.

Hindiba Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Hindiba otunun vücudumuz için birçok yararı bulunur. Bunlardan en önemlisi kemik erimesini engelleyici etkisidir. Hindiba otunun yorgunluğa iyi geldiği bilinmektedir

Hindiba Otunun Zararları Var mıdır?

Hindiba otunun aşırı tüketimi çeşitli yan etkilere neden olabilir. İshal bunlardan biridir.

Kusma veya mide bulantıları hindiba otu tüketiminde oluşabilen yan etkilerden bazılarıdır.

Küçük çocuklarda yan etkileri olabildiğinden kullanılmamalıdır.

Hamilelerde ve emziren annelerde etkileri bilinmediğinden kullanımında çok dikkat edilmelidir.

Kronik rahatsızlıkları olanların hindiba otu tüketmeleri tavsiye edilmemektedir.

Bitki çayları içtiklerinde alerjik reaksiyon gösteren kişiler hindiba otu kullanmamalıdır.

Hindiba Otu Nerede Satılır?

Hindiba otu internet üzerinden satış yapan güvenilir bitki dükkanlarında bulunabilir. Hindiba otunu şehrinizdeki aktarlardan kolayca temin edebilirsiniz. Bitki ürünlerinin satıldığı her yerde bulunduğunu söylemek mümkündür.