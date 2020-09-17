Hindiba Kahvesi Nedir, Faydaları Nelerdir?

HİNDİBA NEDİR?



Hindiba, her gün aynı saatte açılıp kapanan deniz salyangozu çiçekleriyle oldukça uzun ömürlü bir bitkidir. Bitkinin kaydedilen en eski mahsullerden biri olduğu düşünülüyor. Kuzey Afrika, Batı Asya ve Avrupa'ya özgüdür. Görünüşe göre eski Mısırlılar zaman ayırmaya değer olduğunu biliyorlardı ve onu da geliştirdiler. 1800'lerde Fransa'da bir kahve kıtlığı sırasında ideal bir alternatif olduğu bulundu.



Hindiba kahvesi, kahveye benzer bir tada sahiptir, ancak kavrulmuş hindiba kökünden elde edilir. İçeceğin iltihabı hafifletmeye, kan şekerini düşürmeye ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteren kanıtlar var.



HİNDİBANIN FAYDALARI



Aynı zamanda kilo kaybıyla bağlantılı olan prebiyotik lif inülinin iyi bir kaynağıdır. Bu sizi ikna etmeye yetmiyorsa, sabah kahvenize iyi bir alternatif olabilir, belki de manganez ve B6 vitamini gibi beyin sağlığına bağlı birçok vitamin işinize yarar.



Çoğu takviye ve bitki gibi, günlük rutininize hindiba eklemeye karar verirseniz, birkaç potansiyel risk vardır. Kökün hamilelik sırasında tüketilmesi muhtemelen güvenli değildir, bu nedenle hamileyseniz ve kahveye bir alternatif arıyorsanız, başka bir yere bakın. Hindibanın yakupot ailesindeki bitkilere alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyona neden olması da mümkündür. Şeker hastaları, kan şekeri seviyelerini düşürme potansiyeli nedeniyle hindiba kahvesi içerken dikkatli davranmalıdır. Son olarak, safra taşı geçmişiniz varsa, içecek sizin için uygun değildir.



Hem geleneksel kahvenin hem de hindiba kahvesinin tüm artılarını ve eksilerini tarttıktan sonra, hindibanın yan etkilerinden herhangi biri için risk altında değilseniz, kök bazlı içecek kahveye sağlıklı, kafeinsiz bir alternatif olabilir.