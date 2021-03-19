Hıçkırık Neden Olur, Nasıl Geçer? Hıçkırığa İyi Gelen Yöntemler

Hıçkırık neden olur?

- Hızlı bir şekilde çok yemek, çok alkol almak, fazla hava yutmak, sıcak ve soğuk içeceklerin karışmasıyla mide ısısının aniden değişmesi ya da heyecanlanmak gibi durumlar da diyaframın bitişiğinde bulunan midenin şişmesine ya da gerilmesine dolayısıyla hıçkırığa neden olur.

- Gülerken içimize ani olarak hava çekmemiz nedeniyle hava çok hızlı bir şekilde gırtlak kapağına doğru ilerler ve diyaframla ilgili sinirleri uyarır böylece hıçkırık başlar.

- Stresli olmak ve can sıkıntısı gibi durumlarda hıçkırığın oluşmasına neden olur.

- Gebelik esnasında anne karnındaki bebek büyürken annenin diyaframa baskı uygular ve hıçkırığa neden olabilir.

Hıçkırığa iyi gelen yöntemler

Aç karnına birkaç karanfil çiğnemek de hıçkırık için olumlu sonuç verebilir.

Kese kağıdına soluyarak karbondioksiti alırız, bu şekilde hıçkırığı azaltabiliriz.

Ayrıca nefesini tutma, soğuk su içme, limon ve toz şeker yemek, küçük dili kaşık yardımıyla yukarı kaldırma, dizleri göğüs kafesine yaklaştırmak ve bu pozisyonda bir süre kalmak göz küresine ve karotise (boyun damarı) masaj yapmak yardımcı olabilir. Ancak hıçkırığın uzun sürmesi veya tekrarlaması durumunda mutlaka hekime başvurmak gerekir.

Uzun süren hıçkırık neyin belirtisi?

Hıçkırığın uzun sürmesi gastroenteroloji, nöroloji, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji gibi farklı bilim dallarını ilgilendirebilen iltihap, tümör, travma ve enfeksiyon gibi sorunların habercisi olabilir. Ayrıca merkezi sinir sistemi tümörleri, inme, Parkinson, kafa travması, menenjit, multiple skleroz; göğüs boşluğunu tutan kanserler, büyümüş lenf bezleri; koroner yetersizlik, yemek borusu tümörleri, reflü ve helikobakter pylori enfeksiyonu hıçkırığın olası nedenleri arasında sayılabilir.