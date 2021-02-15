Hibiskus Bitkisi Nasıl Yetişir? Hibiskus Bitkisi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Hibiskus, genellikle çay olarak tüketilen ve çiçekleri olan bir bitkidir. Türkiye’de hatmi çiçeği olarak da isimlendirilen hibiskus, sağlık açısından türlü faydalar barındırır. Bu bitkinin dünya genelinde 300 çeşidi bulunduğu bilinmektedir.

Hibiskus Bitkisi Nasıl Yetişir?

Hibiskus; tohum, çelik ve aşı ile üretilebilen bir bitkidir. Tohumla üretim pek tercih edilen bir yöntem değildir. Bu bakımdan hibiskus üretimi genellikle aşı ve çelik ile yapılmaktadır. Aşılama işlemi için en uygun dönem bahar aylarıdır ve işlem göz aşısı şeklinde uygulanmaktadır.

Hibiskus bitkisinin çelikle üretimi için Şubat ve Mart ayları tercih edilmektedir. Buna göre henüz odunlaşmayan sürgünlerden yaklaşık 7.5 santimetrelik çelikler alınmakta ve köklendirilmektedir. Harca dikilen çelikler için genellikle turba ve kum karışımı tercih edilir. Burada her iki malzemeden de eşit oranda kullanılmaktadır. Köklendirme için ihtiyaç duyulan sıcaklık ve nem oranıysa sırasıyla 18 derece ve %60 şeklindedir. Her şey uygun olarak yapıldıktan sonra bitki yaklaşık 1 ay içerisinde köklenmektedir.

Hibiskus Bitkisi Nerede Yetişir?

Hibiskus bitkisinin menşei Japonya, Çin ve Hindistan’ın doğusu olarak kabul edilmektedir. Bu bitkinin Avrupa’ya gelişi ise 18. yüzyılda olmuştur. Hibiskus, dağınık taçlı ve tropik kökenli bir bitkidir. Anavatanında yetiştirildiği takdirde boyunun 9 metreye kadar uzadığı bilinmektedir. Anavatanın dışında yetiştirildiğinde ise bir miktar daha kısa kalmaktadır.

Hibiskus Bitkisi Türkiye’de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Hibiskus tropikal iklime sahip bölgelerde yetişen ve yetiştirilen bir bitki türüdür. Ülkemizde bu bitkiyle hem sıcak hem de soğuk çaylar hazırlanmaktadır. Ülke çapında küçük sayılabilecek bir alanda yetişen bu bitkinin boyu 5 metreyi aşmamaktadır.

Hibiskus Bitkisi En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Hibiskus bitkisinin kullanımı oldukça eski çağlara kadar uzanmaktadır. Bitkinin anavatanı; Japonya, Çin ve Hindistan olarak geçmektedir. Buna ek olarak; Afrika, Güney Amerika ve Meksika’da da yaygın şekilde yetiştiği bilinir. Antik çağlarda bile kullanıldığı düşünülen hibiskus bitkisi eski Mısır’ın da bir içeceğidir. Tarih boyunca bu bölgedeki kralların hibiskus çayını soğuk olarak tükettikleri tahmin edilmektedir. Bu bitki, yetiştiği bölgeye göre farklı türlere ayrılmaktadır.