Hercai Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Hercai Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Hercai çiçeğinin beş iri taç yaprağı bulunur. Bu yaprakları rengarenktir ve sanki gülen bir yüzü andıran görünüme sahiptir. Soğuk kış mevsiminde bir çiçek açabilen hercai çiçeğinin bakımı ve yetiştirilmesi oldukça kolaydır.

Hercai Çiçeği Nedir?

Hercai çiçeği, yabani bir bitki türüdür. Bu bitkinin melezleri ilk defa Avrupa’da üretilmiştir. Eşit büyüklüğe sahip olmayan ve her birinde iki ayrı renk varlığı söz konusu olan beş tane kadife taç yaprağı bulunur. Bu çiçek yaprakları sahip oldukları şekil bakımından kalbe benzer. Hercai çiçeğinin yaprakları hem renkli, hem de yumuşak bir yapıya sahiptir. Yaprakların bir tanesi aşağıya, geri kalan diğer dördü ise yukarıya doğru bakar. Bu çiçek türü 20 santimetreye kadar uzayabilmektedir.

Hercai Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Hercai çiçeği bir menekşe çeşidi olup sahip olduğu çok yıllık yapısı ile çiçek sever bireylerin dikkatini çekmektedir. Yerleştiği bölgeye oldukça kolay bir şekilde alışabilen hercai menekşe, yoğun bakım istemeyen bir çiçek türü olup kendi halinde büyüyebilen bir tür olarak öne çıkmaktadır. Hercai çiçeği, her ne kadar çok fazla ilgiye gereksinim duymayan bir menekşe türü olsa da yerine getirilmesi gereken bazı standartların varlığı söz konusudur.

Hercai menekşe çeşidi genellikle aydınlık ortamları sever. Bu yüzden evin balkon bölümü yahut pencereye yakın alanlar hercai çiçeği için ideal bir ortam barındırır. Ancak Hercai çiçeğini direk olarak güneş ışığına maruz bırakmamak gerekir.

Hercai çiçeği, sıcak ve gölgeli ortamları seven bir bitkidir. Ortam sıcaklığında söz konusu olan ani soğuklara karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak yine de don gibi ciddi soğuklarda zarar görmesi söz konusudur. Bundan dolayı havaların soğuk olduğu kış aylarında kapalı bir mekana yerleştirilmesi uygun olacaktır.

Son derece güzel bir menekşe türü olan Hercai çiçeği sevdiği toprak içerisinde olduğu sürece canlı yapısını koruyarak gelişmesini sürdürür. Humus bakımından zengin olan bir toprak hercai menekşesinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için idealdir. Saksıda demir eksikliğinin söz konusu olmaması için hercai menekşe toprağının hafif asidik olmasını sağlamak doğru olacaktır.

Hercai Çiçeği Nasıl Ekilir?

Hercai çiçeği yıl içinde 3 dönemde ekilebilen bir menekşe türüdür. Ağır kış koşullarının olmadığı bölgelerde son derece verimli olan bir bitkidir. Hercai çiçeğinin kök gelişimi 13 dereceye kadar daha verimli olmaktadır. Bunun beraberinde hava sıcaklığının 20 ile 21 derece olması durumunda 10 günlük bir zaman dilimi içerisinde tohumları çimlenmeye başlamaktadır.

Hercai Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Hercai çiçeği, her yıl gelişerek yayılma özelliği gösteren bir bitki türüdür. Bu hususta dikkat edilmesi gereken bir başka konu bahçede bakımı olmaktadır. Hercai çiçeğini bahçesinde yetiştirmek isteyenlerin bu bitkileri sümüklü böceklerden koruması önemlidir. Aksi takdirde bitki küser ve çiçeklerini açmaz bir hale gelir. Hercai çiçekleri tohumdan çoğaltılabileceği gibi fide biçiminde de alınıp kolaylıkla saksı veya bahçeye dikilebilir.

Hercai Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Hercai çiçeğinin tohumu; olgunlaşmış durumdaki meyvesi, toza benzer olan tohumlarını taşıyan kapsüller şeklindedir. Hercai Çiçeği, tohumlarıyla çoğalan bir bitki türüdür.

Hercai Çiçeği Nasıl Sulanır?

Hercai çiçeğinin de her çiçek gibi kendine özel sulama şekli ve miktarının varlığı söz konusudur. Hercai menekşe türü, fazla bakım istemiyor olsa da belli bir miktarda suya gereksinim duyar. Humuslu bir toprakta yaşamını sürdüren hercai çiçeğini doğru şekilde sulayarak ömrünü uzatmak mümkündür. Hercai çiçeğinin sulamasını saksı tabanından gerçekleştirerek olumlu bir gelişim elde edilebilir. Hercai çiçeği devamlı ve düzenli bir sulama istemez. Sulama işleminin tekrarlanması için çiçeğin toprağının su durumuna bakılarak uygun zamanlarda sulama yapılabilir.

Evde Hercai Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Hercai çiçeği çok özel bir bakım ve ortam ihtiyacı hisseden bir bitki olmadığından evde hercai yetiştiriciliği yapılabilen bir çiçek türüdür.

Hercai Çiçeği Anlamı

Hercai çiçeği aklım sende, seni aklımdan bir türlü çıkaramıyorum, sen benim canımsın gibi çeşitli anlamlara gelmektedir.

Hercai Çiçeği Latincesi

Menekşegiller familyasından olan hercai çiçeğinin latince isimleri: Viola tricolor, Violaceae şeklindedir.

Hercai Çiçeği Özellikleri

Hercai çiçeği, bakımının doğru yapılması halinde uzun süre canlılığını koruyabilen ve rengarenk çiçekleri uzun süre dökülmeyen bir bitkidir. Bu çiçeğin dünya genelinde 500’e yakın türü bulunmaktadır. Hercai çiçeğinin menekşe çeşitleri, dünyanın hemen yer yerinde yetişebilir niteliktedir. Ancak Türkiye’de yetiştirilen hercai menekşeleri ise birkaç tür ile sınırlı durumdadır. Bu bitkinin öne çıkan bazı özellikleri şunlardır:

- Bakımı zahmetsiz ve oldukça kolaydır,

- Aydınlık alanları sever,

- Doğrudan güneş ışığına mağruz kalmaktan hoşlanmaz.

- Bu bitkinin gün ışığını doğrudan almaması ve yansıyan ışıktan faydalanması tavsiye edilir.

- Saksı ve toprak seçimi oldukça önemlidir,

- Hercai çiçeğinin kökleri uzun değildir,

- Yatay olarak çoğalan bir bitkidir,

- Derin saksılara değil yayvan saksılara ekimi uygundur,

- Çok fazla suyu sevmez.

Hercai Çiçeği Faydaları

- İdrar yolu ve bağırsaklarda biriken toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur,

- Egzama tedavisinde oldukça etkilidir,

- Sivilce ve akne gibi cilt sorunlarına iyi gelir,

- Bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

- Balgam söktürücü özelliğe sahiptir,

Hercai Çiçeği Hikayesi

Çok uzun seneler önce iki kır çiçeği birbirlerine büyük bir aşkla bağlanırlar. Her ilkbahar döneminde onlarda diğer çiçekler gibi açarak güneşe merhaba derler. Ancak bir ilkbahar döneminin başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; “biz öteki çiçekler gibi bu bahar çiçek açmayalım, kış mevsiminin ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı olan günlerde çiçeklerimizi açalım ki, tüm doğa bize ait olsun” der ve her iki çiçek de o bahar açmama kararı alırlar. Çiçeklerden biri açmak için kış mevsiminin gelmesini ve karın yağmasını beklerken, öteki çiçek yaz mevsiminde açar. O günden beri, karda çiçeklerini açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe “Kardelen” sevdiğini yarı yolda bırakan çiçeğe ise “Hercai” denilir.