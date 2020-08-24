Her zaman işinize yarayacak 7 moda ipucu

1- Kemer kullanımı



Dökümlü bir gömlek tercih ettiyseniz, onu şık ve rahat bir kemerle taçlandırabilirsiniz. Sadece bu kombini kullanmak için bile üzerinize bir beden büyük ürünler satın alabilirsiniz. Aynı zamanda elbiseler de bu şekilde giyildiğinde harika görünebilir. Sadece bedeninize uygun, düz kesim elbiseler seçtiğinizden emin olun ve dolabınız için birkaç çeşit renk kemere yatırım yapmayı unutmayın.



2- Temel bilgiler



Dolabınızda her zaman siyah bir elbise, siyah topuklu ayakkabılar, gümüş/gold halka küpeler, beyaz bluz, kalem etek ve her şeyle giyilebilen bir jean pantolonunuz olsun. Evden acil çıkmanız gerektiğinde ve ne giyeceğinizi düşünecek vaktiniz olmadığında bunlar sizin için tam bir kurtarıcı olacaktır. Eğer isterseniz, nötr renkli bir çanta ile kıyafetinizi bütünleyebilirsiniz. Unutmayın ki kahverengi, ten rengi ve siyah gibi temel renklerin, zamanınız olmadığı günlerde elinizin altında olması gerekir.







3- Çizgili kıyafetler



Çizgiler fazla abartılmadığı sürece stile biraz canlılık katmanın harika bir yoludur. İş için iğne şeritleri ve günlük kıyafetleriniz için daha büyük şeritler düşünün. Büyük ve cesur çizgiler hafta sonları için gerçekten eğlencelidir! Ve unutmayın ki çizgilerin anahtarı dengedir. Vücudunuzda bir bölgeyi daha büyük göstermek istiyorsanız yatay çizgiler, daha uzun veya daha küçük görünmesini istediğinizde ise dikey çizgili kıyafetler tercih edin.



4- Aksesuar seçimi



Aksesuar kullanmanın gücünü asla unutmayın! Atkılar ve uzun kalın kolyelerle, göz alıcı görünebilirsiniz. Büyük bileklikler her kıyafete karakter katar. Küçük bir mücevher seçimi, kıyafetinizi tamamen kusursuz gösterebilir, bu yüzden dolabınıza değerli taşlar eklemek için para biriktirmeye şimdiden başlayın. Büyük küpeler yüzünüzü gerçekten iyi çerçeveleyebilir.

5- Ayakkabılar



Ayakkabıların gücünü hafife almayın! Topuklu ayakkabılar bacaklarınızın uzun ve güzel görünmesini sağlar. Klasik ayakkabılar,, hemen hemen her durum için işe yarayan şık bir tercihtir. Sandaletler ise hafta sonları için en uygunudur. Botlar her zaman seksidir ve genellikle çalışırken tercih edilir. Sneaker'lar ise spor şıklığın aranan ismidir.

6- Denge



Harika bir kombin yaratmanın anahtarı 'denge'dir. Seveceğiniz başka bir moda ipucu; her zaman özel bir kıyafet parçasına bağlı kalın. Uzun bir etek veya bol bir kot pantolon giyiyorsanız, üstüne özel bir bluz seçin. Salaş bir bluz giyiyorsanız ise, altını daha şık bir şeylerle kombinleyin.



7- İllüzyonlar



Kendinizi yalnızca giymeyi seçtiğiniz şeyle daha uzun, daha ince, daha kısa, daha dolgun ve hatta daha genç veya daha yaşlı gösterebilirsiniz. Yaşınıza uygun giysiler seçin ve koyu renklerin sizi daha ince, açık renklerin daha büyük görünmenizi sağladığını unutmayın. V yakalar daha ince bir vücut yanılsaması verirken, bisiklet yakalı bluzlar tam tersi bir etki yapar. Unutmayın her şey tasvir etmek istediğiniz illüzyonla ilgili!