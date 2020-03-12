'Her Şey Hayal Etmek İle Başlıyor!'

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldum, sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Executive MBA yaptım. Telekomünikasyon alanında çalıştım ve toplamda 15 sene üzerinde çok farklı ürün gruplarının pazarlama sorumluluklarını üstlendim.

Şimdi, şirketimizin asıl yıldızı ve isim babası Görkem Türe ile birlikte kendi markamız olan Beauty Tapes’i kadın müşterilerimizle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Ayrıca hayatta sahip olduğum en güzel sıfat olan, gurur duyduğum kızım, Ece Gizem’in annesiyim.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında kendi markanızı hayata geçirdiniz. Kısaca bahseder misiniz?

Kadınların hayatına dokunacak işler yapmak kurumsal iş hayatındayken de beni hep heyecanlandırmıştı. Biz kadınlar, bir ürünü almadan önce çok fazla ince eler sık dokuruz. Beğendiğimiz ürünü başkalarına tavsiye etme konusunda da çok bonkörüzdür. Bu sebeple kadınlara yönelik pazarlama yaparken başarılı olmak, ihtiyaca hizmet eden ve kaliteli bir ürün ile karşılarına çıkmayı ve doğru bir konumlandırma yapmayı gerektiriyor. Markamız altında mottomuz, yüksek müşteri memnuniyeti ile, hayatlarını kolaylaştıracak pratik çözümler sunmaktır.

Marka kurma fikri nasıl oluştu?

Kariyer hayatımda hep daha fazla sorumluluk alarak, daha fazla etki yaratmaya çalıştım ve bu sayede pek çok yeni şey öğrendiğim, hikayeme yön veren ana dürtü merak oldu. Merakımın peşinden gitmek, telekomünikasyondan, IT’ye, hızlı tüketim sektöründen teknoloji dünyasına birbirinden farklı sektörlerde, rollerde ve şirketlerde çalışmamı sağladı. Bu deneyimler de hem kendimi daha fazla tanıyarak ne istediğimi anlamama hem de pek çok kişi için de cesur diye adlandırılabilecek adımlar atmama yardımcı oldu.

Kariyerinizle ilgili bir karar alırken rasyonel davranmak elbette önemli. Ancak, işin duygusal boyutunu da dikkate aldığınızda en iyi sonuçları elde edersiniz. Böylece, sevdiğiniz işi tutkuyla, yaratıcılıkla ve motivasyonunuzu kaybetmeden yapabilirsiniz. Kurumsal firmalar altında da çeşitli markaları yönettim ama hep kendi markamı oluşturma dürtüsü içimde vardı. En çok sevdiğim müşteri kitlesi olan kadınlara yönelik ürünleri anlatma fikri ortaya çıkmaya başladığında, bunu bir marka altında anlatarak tüketiciyle buluşturmak kaçınılmaz oldu. Zekasıyla, yaratıcılığıyla en büyük hayalimiz ise, markamızı dünya çapında da tanınır bir markaya dönüştürmek.

3 ayrı ürününüz var. Piyasaya sürdüğünüz bu ürünlerin bir hikayesi var mı? Neden bu ürünler?

3 ayrı alt marka ile ürünlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Bir ürünümüz kepçe kulak sorunu olup da, ameliyatsız çözüm arayan müşterilerimize harika bir çözüm oldu. Kadınlara yönelik pazarlama yapmamıza rağmen erkekler de bu ürünümüzü keşfetti ve çok sevdi.

Bir diğer alt markamız ise, kıyafeti kıyafete ya da kıyafeti vücuda sabitleyerek, giysilerin istenilen şekilde durmasını sağlayan bir üründür. Bu ürünü aşağı kayan dekolte elbiseler, yukarı kayan omuz dekolteleri, düzgün durmayan gömlek yakaları, gömlek düğmeleri arasından görünen göğüs dekoltesi, potluk yapan ceplerin çaresi olarak konumlandırdık. Çalışan kadının hayatını çok kolaylaştıran son derece pratik ve ekonomik bir çözümdür. Mesela, her kadının başına gelir; topuk pantolona takılır ve paça sökülür. İğne ipliği nerede bulacaksınız hemen, diyelim buldunuz nerede dikeceksiniz? Bu ürün ile hemen kumaşı kumaşa sabitleyip, kurumsal hayat koşturmasına devam edebilirsiniz.

Son ürünümüz ise bizim göz kapağı düşüklüğü olan müşterilerimize yönelik sunduğumuz, uygulama sonrası, göz kapağı üzerine makyaj da yapılabilen, pratik ve ekonomik bir göz kapağı kaldırma çözümümüzdür.

Müşterimizin ürünlerimizden memnun olması önemli dediniz, peki ya memnun olmazlarsa?

Müşteri memnuniyeti bizim için gerçekten çok önemli, çünkü tüketiciler artık çok bilinçli ve ürün yorumlarına bakmadan herhangi bir ürünü almıyorlar. Bu sebeple, herhangi bir sebep ile ürünlerimizden memnun olmayan tüketicimiz, 1 hafta içinde koşulsuz şartsız olarak ürün iadesi yapabiliyor.

Ürünleriniz tam 32 ülkeye ihraç ediliyor. Pek çok kadına ulaşabilmek size nasıl hissettiriyor?

Müthiş bir duygu gerçekten. Ofiste bir dünya haritamız var ve her yeni gelen ülke siparişinde, o ülkeyi işaretliyoruz. Artık raptiyeler üst üste gelmeye başladı, zorlanıyoruz. Çok büyük mutluluk bu tabii. Hele de memnuniyet mesajlarını çeşit çeşit dillerde duymak, gerçekten tüm yorgunluklara ve uykusuz geçen gecelere değiyor dedirtiyor.

Gelecek hedefleriniz neler? Yeni projeleriniz var mı?

Elbette var. Şu an ürünlerimiz birçok online alışveriş sitesinde mevcut. Bir sonraki aşamamız, kozmetik ürünler satan mağazalar üzerinden ürünlerimizi tüketicilerle buluşturmak.

Bir de sürpriz yeni ürün portföyümüz de olacak tabii. 😊

Bir kadın girişimci olarak, kendi markasını kurmak isteyen kadınlara neler önerirsiniz?

Her şey hayal etmekle başlıyor. “Neyi yapabiliyorsanız ya da yapabileceğinizi hayal ediyorsanız ona başlayın. Cesaretin içinde zeka, güç ve sihir vardır. Bir tomurcuğun içinde kapalı kalmanın risklerinden daha fazla acı verdiğinde zaman gelmiş demektir” diyor Goethe.

Her şey önce zihinde bir hayal ile başlar. Hayatta elde edebileceklerinizin sınırını, hayal gücünüzün sınırları belirler. Hayal etmekten ve hayalleriniz, ayakları yere basar temellere oturttuktan sonra kovalamaktan hiç korkmasınlar derim.