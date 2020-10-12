Her Mevsim Yapılabiliyor: Yanak Estetiği

Yanak estetiği ülkemizde uzun yıllar göz ardı edilmiş bir uygulamadır. Ancak son on yıl içinde popülerlik kazandığını görüyoruz. Yanak estetiği ameliyatı aslında yaklaşık olarak 200 yıl önce Fransız bir cerrah olan Dr. Xavier Bichat’nın yanak yağı dokusunu keşfetmesi ile başlıyor. Kadınların yanaklarının düz ya da hafifçe çökük olması, ifadelerinde çok daha güçlü bir etki oluşturuyor. Bu uygulama ile erkeklerin yüzünde yanakların şişkinliği giderilebiliyor. Yanak ameliyatı aynı zamanda kişinin daha zayıf, daha fit ve daha sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Kadınlarda ise yanakların düz, ya da hafifçe çökük olması; ifadelerinde çok daha güçlü bir etki oluşturuyor. Yanak yağları alınan kadın hastalar, daha yetişkin hatta kendi tabirleri ile daha seksi bir görünüme sahip olduklarını düşünüyor.

Bugün 18 ve 20 yaş aralığındaki gençlere baktığımızda, yanakların kısmen toplu olduğunu görüyoruz. Yıllar geçtikçe yanaklar düzleşip hafifçe çöküyor ve yüz daha kadınsı bir görünüm alıyor. Bunun yanında her mevsim yaptırılabilen yanak ameliyatları ile de çok hızlı sonuç alınıp, yüz ideal görüntüsüne kavuşabiliyor. Bişektomi adı verilen bu operasyon ile yanak yağlarını alma işleminin toplam süresi 10 - 20 dakika arasında değişiyor.

Ameliyatın bu kadar kısa sürmesinin sebebi ise yağ yastıkçığına yanağın iç kısmından kolayca erişilebiliyor olması. Yağ yastıkçığının alınması ve yanağın iç kısmına dikiş atılması maksimum altı dakika sürüyor. İşlem, yanaklarda kanama ve morluk olmadan hallediliyor. Ameliyatın sonunda alınan yağın yerine ödem oturmasını önlemek için yanaklara bandaj uygulanıyor. Burada önemli bir gereklilik var. O da bandajın iki gün boyunca özenle yerinde tutulması. Başarılı tamamlanan süreç sonrası ise hastaların yakın çevresi genellikle onların zayıfladığını, yüz gerdirdiğini veya elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığını düşünüyor. Aslında yapılan sadece 20 dakikalık bir ameliyattır.