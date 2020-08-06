Her kadının bilmesi gereken alışveriş sırları

1.PLAN YAPIN

En iyi alışveriş sırlarından birisi alışverişe çıkmadan bir plana sahip olmaktır. İyi bir alışveriş planı gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri alma şansınızı artırır. Dolabınızı gözden geçirin ve eksiklikler olup olmadığına bakın. Yeni mayolara ihtiyacınız var mı? Ayakkabılar? Elbiseler? Eksikleri çıkarın ve en önemli parçaları almayı hedefleyin.

2.SEZONDA KALMAYIN

Alışverişinizi yarın giyebileceğiniz eşyalarla sınırlandırma dürtüsünden kaçının. Çoğu dükkan, satış sırasında diğer sezonlardan da eski stokları çıkarır. Yaz sezonundayken uygun fiyatlı harika bir palto veya bot alabilirsiniz. Hem bir sonraki sezon için eksiklerinizi kapatmış, hem de sezon fiyatından çok daha uyguna almış ve bütçenize katkı sağlamış olursunuz.

3.BÜTÇEDE KALIN

Evden çıkmadan önce ne kadar harcamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. İlk olarak, rahatça ne kadar harcayabileceğinizi belirleyin. Sonra ne kadar harcamak istediğinize karar verin. Bütçenizi açıkça bilmek, gerçekten düşük fiyatlar nedeniyle sizi aşırı harcamadan alıkoyacaktır. Eğer fazla harcamaya yatkınsanız, bütçenizi nakit olarak çekmeyi deneyin, böylece ne kadar kaldığınızı tam olarak görebilirsiniz. Kredi kartlarınızı da evde bırakın!

4.HEVESTEN KAÇININ

Herkesin giymeyi çok seveceği bir görünümü vardır, ama gerçekte kafasındaki neredeyse asla olmaz. İster klasik elbiseler, ister kalem etek veya spor lüks olsun, kendinizi indirimdeyken giyeceğinize ikna etmek kolaydır. Ama aslında indirimde bir hevesle aldığınız ve pek de sizin tarzınız olmayan o parça yıllarca gardırobunuzda duracak. Bu yüzden eğer giymeyecekseniz, satın almayın. Paranızı giyeceğiniz ve düzenli kullanacağınız bir şey için saklayın.

5.ÖLÇÜLERİNİZİ KONTROL EDİN

Güzel bir şey parça buldunuz ancak bedeniniz tükenmiş ve bir küçük bedene ulaşmak gerçekten cazip geliyor değil mi? Bir nevi motivasyon… Ancak bu yanılgıya düşmeyin, kendi bedeninize uyan parçaları satın alın. Özellikle montlar ve ceketlerde bu hataya düşmeyin, çünkü bir tişörte, eteğe, gömleğe kıyasla çok daha maliyetlidir. Çok fazla para verip aldığınız bir montun içine giremediğiniz için gardırobunuzda durmasını istemezsiniz değil mi?

6.AKILLI ALIŞVERİŞ YAPIN

Uygun olduğunu düşündüğünüz bir şey mi buldunuz? Kıyafeti elinizde tutun ve hızlıca telefonunuzdan bir internet araştırması yapın. Bulduğunuz mağazadaki fiyatıyla internettekini ve diğer mağazalardaki fiyatlarını karşılaştırın. Her zaman kontrol etmeye değer!

Ve mağazanın iade politikalarına da göz atmayı unutmayın. Satın almadan önce haklarınızı bildiğinizden emin olun.