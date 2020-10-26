Her Hastalığa Farklı Egzersiz: Kemik Erimesine Zıplama, Bunamaya Aerobik

Altın kurallara dikkat

Dengeli ve sağlıklı beslenme oldukça önemli. Günlük su tüketiminin 1,5 litrenin altına düşmemesi gerekiyor. Vücudumuzun yüzde 60’ını su oluşturduğundan su içmek sağlıklı bir yaş almak için önemli bir kriter. Tuzdan uzak durmak da önemli bir kriter. Kötü yağlar dediğimiz trans yağlardan uzak durmak, yüksek lifli gıdalara diyette mutlaka yer vermek gerekiyor.

Düzenli egzersiz alışkanlığı ise sağlıklı yaş almada önemli kriterlerden biri. Bunu iyi bir uyku düzeni takip ediyor. Kaliteli, düzgün, dinlendirici uykular önemli. Düzenli barsak alışkanlığı, temiz hava soluyabilmek ve stres yönetimi de diğer önemli noktalar. Stresi nasıl yöneteceğimizi bilmeliyiz. İyi sosyal ilişkiler kurmalıyız çünkü dostluk ve arkadaşlık ilişkileri kişinin ruh sağlığına fayda sağlayacaktır.

Zıplama hareketi yeni kemik oluşumunu sağlar

Aslında yaşlılık ciltten ziyade insanın postüründen ve yürüyüşünden anlaşılır. Kemik, kas ve eklem yapısı sağlıklı olursa, denge duyumuz güçlü olursa, postürümüz düzgün olur. Yürümemiz çevik ve dengeli olur. Kişinin yaşlanıp yaşlanmadığı yürüyüşünden anlaşılır. Egzersiz ise kişi için çok güzel bir ilaçtır.

Reçete edilebilir bir ilaç olarak tanımlarız. Kalp hastaları için kalp ve damar sağlığını güçlü tutmak adına yürüyüş çok önemli. Kalp hızımızı artıran yoğunluktaki yürüyüşler aerobik egzersizler olarak tanımlanır ve kalp damar sağlığını korur. Kemik erimesi hastası ise zıplama hareketlerini yürüyüşünün sonuna eklemelidir.

Zıplama hareketi yeni kemik oluşumunu sağlar. Kemik erimesini ciddi şekilde zıplama hareketleri ile tedavi edebiliriz. Yürüyüşe ek olarak yapılacak ip atlama, evin içinde yüksek noktaya erişmek için yapılan zıplama egzersizleri olur, bunların hepsi mümkün.

Bu egzersiz tansiyonunuzu yükseltebilir!

Tansiyon hastalarını kas kitlesini artırıcı direnç egzersizlerini dikkatli yapmalı. Bu egzersizleri yapmalılar ancak yanlış yaptıklarında büyük risk taşır. En büyük hata burada kişinin nefesini içinde tutarak ağırlığı kaldırmaya çalışması olacaktır. Bu esnada tansiyon daha çok yükselir. Doğrusu ağırlığı kaldırırken nefesi vermek, ağırlığı indirirken ise nefes almaktır.

Diğer yandan halk arasında erken bunama olarak bilinen demans ve Alzheimer gibi hastalıklarda da aerobik egzersizler tercih edilmelidir. Diyabet ise çağımızın pandemisi olarak kabul ediliyor. Global bir pandemi olduğu uzun yıllardır kabul görüyor. Aslında tüm dünya diyabet pandemisiyle de mücadele ediyor. Bununla mücadelede ise, hem aerobik egzersizler yapmalı hem de kas kütlesini mümkün olduğunda artırmalıyız. Kas hücreleri glikozu en fazla tüketen hücrelerdir.

Egzersiz için hangi saat uygun?

Özellikle kalp hastaları için sabahın erken saatlerinde yapılacak egzersizler önerilmiyor. Sabah kortizon hormonumuzun yükseldiği ve metabolizmanın çalışmaya başladığı, tansiyonun birazcık yükseldiği güne hazırlanmaya başladığımız saatler.

Bu saatlerde bir de egzersiz yaparsak o zaman kalp damar hastaları için sıkıntılı durumlar olur. 12 saatten uzun süre açlığınız varsa egzersiz esnasında kan şekeriniz düşer. O nedenle sabah erken saatte egzersiz yapacaksanız küçük bir kuru meyve, 1 bardak süt içerek 15-20 dakika sonra egzersize başlayabilirsiniz. Egzersize başlama yaşı ise doğduğumuz andır.

Doğum esnasında bebeğe yaptırılan pasif hareketlerle egzersiz başlar. Çocuk yürümeye başladığı anda ise açık havada zaman geçirmesi sağlanmalıdır. Her gün 1 ila 1,5 saat kadar açık havada yapacakları tüm hareketler çocuğun sporudur.