Protein nedir?

Günlük ne kadar tüketilmesi gerektiğine geçmeden önce proteini yakından tanıyalım. Protein yaşamın bir parçasıdır. Saçınızdan tırnaklarınıza, kaslarınıza kadar protein, vücudunuzdaki her bir hücreyi bir arada tutan tutkal ve birçok büyük hormon ve antikoru oluşturan şeydir.

Bu nedenle günlük beslenmenizde yeterli miktarda protein almak önemlidir. Yapılan araştırmalar, günlük ne kadar protein tüketmeniz gerektiği konusunun birden fazla faktöre bağlı olduğunu söylüyor.

Bu faktörleri beslenme tarzınız, yaşınız, sağlık durumunuz, hareket durumunuz ve cinsiyetiniz olarak sıralayabiliriz.

Her gün ne kadar protein tüketmek gerekir?

2002 yılında Tıp Enstitüsü tarafından oluşturulan sonuçlara göre, 19 yaş ve üstü yetişkinlerin günlük tükettikleri besinlerin yüzde 10 ila 35'i kadarının protein kaynağı olması gerekiyor. Yani günlük 2000 kalori aldığınız bir beslenme düzeniniz varsa bunun en az 200 en fazla 700'ü proteinden alınmalı.

Hangi besinlerde ne kadar protein var?

10 gram proteinin ne kadar besine eş değer olduğunu birkaç örnek ile anlatalım...

2 küçük yumurta 10 gram proteine sahiptir. Aynı şekilde;

- 2,5 yemek kaşığı fıstık ezmesi,

- 1 su bardağı pişmiş kinoa,

- 3/4 su bardağı pişmiş siyah fasulye,

- 1 su bardağı pişmemiş yulaf,

- 1/2 su bardağı yunan yoğurt da 10 gram protein içerir.

Araştırmalara göre, her öğün-kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde yaklaşık 30 gram protein yiyenler, toplamda aynı miktarda yemek yiyenlere kıyasla yüzde 25 daha fazla kas kütlesine sahip.