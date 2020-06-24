Her Gün Cinsel İlişki Yaşamanın Zararı Var mı?

Her gün cinselliğin sakıncaları:

1. Eşlerden birinin bu konuda isteksiz olması, aralarındaki çatışmayı artırır.

2. Aşırı cinsellik çiftin sosyal yaşamını sınırlandırabilir.

3. Aşırı cinsel istek durumlarında uygunsuz partner ilişkileri artabilir. Bu da çeşitli cinsellikle bulaşan hastalıklara yakalanma riskini artırır.

4. Eşlerden birinin aşırı cinsel isteği, diğerinde cinsel isteksizlik riskini oluşturabilir.

5. Bazı çiftler için bir sorun çözme yöntemi şekline dönüşebilir. Bu durum sorunun çözümünün ertelenmesine neden olabilir.

6. Kadının adet dönemlerinde tartışmalara neden olabilir.

7. Cinselliğin olamadığı günlerde kişiler sıkıntı yaşayabilirler.

8. Bazı kişilerde yorgunluğa neden olabilir.

9. Cinselliğin sıklıkla gece yaşanmasından dolayı, zaman zaman uyku sorunu yaşanmasına neden olabilir.

10. Doğal olarak, zaman zaman cinsel sorun yaşayabilirler. Bu durum çiftte ciddi hayal kırıklığı yaratabilir.

Cinsellikte önemli olan çiftin sorunları konuşabilmesidir. Bu sayede sorun olan ve çözülemeyen durumlarda yardım almaları ve mutlu bir cinsellik yaşamaları daha kolaylaşabilecektir.