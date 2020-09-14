Her 5 Kadından 1'inde Görülüyor: Migren Neden Olur?

Migreni anladıkça tedavi yaklaşımlarımız da değişmektedir

Migre, ataklarla seyreden bir rahatsızlıktır. Ataklar belli bazı çevresel faktörler, yiyecekler ile tetiklenir. Bu nedenle hastaların özellikle tetikleyici faktörlerden uzak durmaları uygun olur. Düzenli bir yaşam, öğün atlamamak, uykusuz kalmamak, aşırı stresten uzak durmak, irrite edici yiyeceklerden kaçınmak temel yaşam biçimi olmalı. Ülkemizin her bölgesinde üniversite ve devlet hastahanelerinde uzman nörologlar görev yapmaktadır. Onlara başvurup tanı ve tedavi yardımı alabilirler.

igrenin oluşmasıyla ilgili ve nedenler konusunda yoğun çalışmalar devam etmektedir. Genel olarak genetik yatkınlık zemininde, çevresel ya da kişinin içsel anlık değişkenlerine karşı refleks olarak ortaya çıkmaktadır. Migreni anladıkça tedavi yaklaşımlarımız da değişmektedir. Yeni ilaçlar kullanıma girmektedir. Uygun zamanda, kişiye özel ilaçların kullanımı temel yaklaşımdır.

Migrende cerrahi ve akupunktur tedavisinin yeri yoktur

Pek çok kimyasalı içinde barındıran ilaçlar, baş ağrısına ve migrene neden olabilir. Migren genel olarak ilaçlarla ve yaşam koşullarının düzenlenmesiyle kontrol altına alınabilir. İlaç tedavisi tek başına çözüm olmaz.

Aksine bilinçsiz ağrı kesici kullanımı, başlarda yüz güldürebilir ancak zamanla kısır döngü oluşur ve kendileri baş ağrısına neden olurlar. Ayda 5-6 adet ağrı kesiciden fazla kullanılmamalıdır. Böyle bir gidişat varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı ve destek alınmalıdır. Diğer önemli bir mesele daha vardır ki migrende cerrahinin ve akupunktur tedavisinin yeri yoktur. Bu yöntemlerin etkinliğini gösterir bilimsel, kanıta dayalı çalışma ortaya konulamamıştır.