Her 22 Saniyede 1 Kişi Veremden Hayatını Kaybediyor! İşte Bilinmesi Gerekenler...

Solunum yoluyla bulaşıyor

Halk arasında tüberküloz olarak da bilinen verem solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Akciğere gelen mikrop ya sessiz enfeksiyon olarak kalır ya da hastalık yapar. Sessiz enfeksiyon ileri gün veya yıllarda hastalık yapabilir. Bu hastalık en sık akciğerleri tutmakla beraber diğer doku ve organlarda da görülmektedir. Tedavi edilebilir bir hastalıktır. İlaçlar Verem Savaş Dispanserleri aracılığıyla ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Öksürük, kan tükürme ve gece terlemesine dikkat

Verem uzun süren öksürük, kan tükürme, gece terlemesi, nefes darlığı şeklinde şikâyetler yapabilir. Tanıda balgamda mikrop görülmesi, akciğer grafisi ve tomografisi çekilmesi, gerekirse doku tanısı için cerrahi işlem yapılması gerekir. Tedavi için ‘Myocobacterium tuberculosis’ isimli bakteriye etkili antibiyotikler kullanılır.

Akciğer kanseri ile karıştırılmaktadır

Radyolojik incelemede verem nodül, kitle, kavite (akciğer içinde boşluk gelişmesi) şeklinde olması nedeniyle akciğer kanseri ile karışabiliyor. Girişimsel işlem ile doku alınarak patolojik inceleme ile tanı konulmaktadır. Bazı hastalarda oluşan kaviteler ilaç tedavisine rağmen gerilemeyebilir, bu durumlarda ameliyat ile bu dokunun çıkarılması gerekmektedir.

Göğüs kafesi video yardımlı sistemle kontrol ediliyor

Göğüs kafesi içinde sıvı toplanması halinde hastada ileri derecede nefes darlığı olabiliyor. Tanısı konulmamış hastalarda video yardımlı sistemle göğüs kafesinin içi kontrol edilerek hem sıvının drenajı hem de hastalıklı akciğer zarından plevra biyopsi yapılır. Eğer hastanın tanısı varsa sadece kateter yardımıyla sıvı boşaltılır.

Ameliyat hasar durumuna bağlıdır

Verem sonrası akciğer sönmesi gibi acil cerrahi girişim gerektiren durumlar oluşabiliyor. İlk olarak kateter ile akciğer dışındaki hava boşaltılır. Eğer yeterli olmazsa ameliyatla hastalıklı kısım alınır. Verem geçirdikten yıllar sonra ‘bronşektazi’ denilen hava yollarında genişleme meydana gelebilir. Bronşektazinin yaygınlığına ve hastanın şikâyet (bol koyu balgam ya da kan tükürme, sık antibiyotik kullanma) durumuna göre akciğer ameliyatı yapılması gerekir. Ameliyatın genişliği akciğerdeki hasar durumuna bağlıdır.

Akciğerin yıllık kontrolleri önemli

Verem nedeniyle akciğerde izler oluşabiliyor. Bu sekellerin üzerinde akciğer kanseri gelişme riski vardır. Kanserin evresine göre tedavi planlaması yapılır. Akciğer kanserinin cerrahi tedavisi diğer hastalardan farklı değildir. Verem geçirmek ameliyata engel bir durum oluşturmaz. Verem geçiren hastalarda özellikle akciğerin yıllık kontrolleri önemlidir.