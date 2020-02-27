Her 100 Erkekten 1'inde Sperm Hücresi Yok!

Azoospermi nedir?



Azoospermi, menide hiç sperm bulunmaması durumudur. Her yüz erkekten birinde rastlanan azoospermi, genellikle tedavisi olan bir hastalıktır. Olgun sperm hücresi bulunamamış yani azoospermi tanısı konan kişilerin doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamıyor; ancak yeni geliştirilen tedavi yöntemleri sayesinde bu sorunu olan erkekler de çocuk sahibi olabiliyor.

Azoospermi neden olur?

Erkeklerin yaklaşık %1’inde ve kısır erkeklerin %10 ila 15’inde görülen azoospermi hastalığı, genellikle doğuştan gelen sorunlardan kaynaklı olmakla birlikte, sağlıklı bireylerde daha sonradan yaşanan sorunlardan dolayı da görülebilir. Bu bağlamda; erkeğin yaşının ileri olması, sağlıksız beslenme, olumsuz çevre koşulları, hormonsal sorunlar azoospermiye sebep olabilir.

Azoospermi çeşitli nedenlerle menide hiç sperm bulunamamasıdır. Dolayısıyla azoospermide, sperm hücrelerinin yumurtayı döllemesi ve gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmuyor. Ancak gelişen teknoloji sayesinde azoospermi, artık baba olmak isteyen erkeklerin çocuk sahibi olmasına engel değil.

Azoospermi tedavisi

Azoospermi, tıkanıklığa bağlı olan ve olmayan olmak üzere iki grupta inceleniyor. Tıkanıklığa bağlı azoospermi vakalarında sperm elde edilebiliyor, ancak tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermi vakalarında sorun yaşanıyor.

Başarısını her geçen gün kanıtlayan ve arttıran ROSI yöntemi sayesinde, azoospermi kaynaklı kısırlık problemi çözülebiliyor, bu problemi yaşayan çiftlerin de çocuk sahibi olma şansı artıyor.

Bugüne kadar azoospermi yüzünden pek çok çift çocuk sahibi olma hayallerine ulaşamıyordu. Dolayısıyla geliştirilen ROSI yöntemi, hem bu hastalar için hem de doktorlar için heyecan vericiydi. Artık azoospermi yüzünden çocuk sahibi olmak imkânsız değil.