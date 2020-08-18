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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Hepatit C Nedir? Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi Nasıldır?
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Hepatit C Nedir? Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi Nasıldır?

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Hepatit C Nedir? Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi Nasıldır?
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"Hepatit C, bir RNA virüsü olan sarılık mikrobudur. Hastaya bulaştıktan sonra uzun süreli karaciğer harabiyetiyle kronik karaciğer hastalığı, karaciğer sirozu hatta karaciğer kanseri oluşabilir. Hepatit C mikrobu kan ve kan yoluyla bulaştığı için öpüşme, tokalaşma, aynı tuvaleti veya havluyu kullanma, aynı kaptan yemek yeme gibi durumlarda asla bulaşmamaktadır. Hepatit C’nin başka bir bulaş yolu ise aynı manikür, pedikür malzemelerinin birden fazla kişide kullanılmasıdır. Tıpkı iyi sterilize edilmemiş cerrahi malzemeler gibi bu malzemeler de kişiden kişiye bulaşı kolaylaştırmaktadır. Hepatit C nadiren akut, kısa dönemli sarılıkla bulgu verirken çoğunlukla sinsi ilerlemektedir. Hepatit C’si olduğu bilinen hastaların bu mikroptan tamamen kurtulmak için bir gastroenteroloğa başvurması ve tedavi olması gerekmektedir."

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa cevaplıyor; Hepatit C nedir? Belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Hepatit C, bir RNA virüsü olan sarılık mikrobudur. Hastaya bulaştıktan sonra uzun süreli karaciğer harabiyetiyle kronik karaciğer hastalığı, karaciğer sirozu hatta karaciğer kanseri oluşabilir. Hepatit C mikrobu kan ve kan yoluyla bulaştığı için öpüşme, tokalaşma, aynı tuvaleti veya havluyu kullanma, aynı kaptan yemek yeme gibi durumlarda asla bulaşmamaktadır. Hepatit C’nin başka bir bulaş yolu ise aynı manikür, pedikür malzemelerinin birden fazla kişide kullanılmasıdır. Tıpkı iyi sterilize edilmemiş cerrahi malzemeler gibi bu malzemeler de kişiden kişiye bulaşı kolaylaştırmaktadır. Hepatit C nadiren akut, kısa dönemli sarılıkla bulgu verirken çoğunlukla sinsi ilerlemektedir. Hepatit C’si olduğu bilinen hastaların bu mikroptan tamamen kurtulmak için bir gastroenteroloğa başvurması ve tedavi olması gerekmektedir.
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